Llegan de sorpresa y desalojan a 180 migrantes de campamento provisional

Aproximadamente 180 migrantes que permanecían al interior y exterior del campamento provisional –a 300 metros de la Presidencia Municipal- fue desalojado la mañana de este domingo en un operativo donde participo personal del Instituto Nacional de Migración (INM), del mismo Municipio del área de Derechos Humanos apoyados con elementos de Seguridad Pública Municipal y dirección de Limpia.

“Estábamos dormidos llegaron y como perros nos sacaron, muy groseros, nos dan un muy mal trato, todo empezó como a las cinco de la mañana, estaban los niños dormidos no les importó, tuvimos que sacar las cosas y a los de afuera se las tiraron”, relato el venezolano Eduardo Lombardo.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

El migrante de 34 años agregó, “ya varios tienen su cita, otros más lograron conseguirla ayer, no comprendemos porque no podemos seguir hasta que nos vayamos, ya prácticamente estamos del otro lado, no son empáticos con nosotros”.

El personal de Grupo Beta y de Derechos Humanos del Municipio les ofreció el traslado al albergue Kiki Romero, pero solo al 20 por ciento de los migrantes les pareció buena opción, por lo que tomaron sus pocas pertenencias y abordaron las unidades de color naranja.

Otro grupo -prácticamente la mayoría- decidieron quedarse en las calles cercanas a donde estaba el campamento, ya que les advirtieron que no podrán salir de las instalaciones del albergue hasta el día de su cita y eso les molesto, decidiendo vagar en búsqueda de algún otro espacio público para pasar la noche.

Al exterior del campamento sobre la calle David Herrera Jordán al cruce con Moctezuma se encontraban algunos migrantes que recién llegaron a esta ciudad a los que casaron de las casas de campaña para luego tirarlas, a otros más les tiraron algunas lonas o cobijas con las que se cubrían el sol y que estaban sostenidas entre los árboles.

Entre el personal de Grupo Beta trascendió que solo recibieron órdenes de apoyar al desalojo de los migrantes, traslado de los mismos y desconocían si debían permanecer en el lugar o realizar rondines, mismos que unidades de Seguridad Publica hacia desde la madrugada, para evitar que se vuelvan a instalar en mini campamentos.

A esta ciudad fronteriza continúan llegando las personas en situación de movilidad a bordo del tren, algunos son interceptados por personal de INM en el punto de revisión conocido como Precos, donde los elementos militares revisan el ingreso de los vehículos particulares y de carga hacia Ciudad Juárez.

