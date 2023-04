"Lo llevaron a declarar con engaños": Se manifiestan familiares de detenido por incendio en INM

"A mi esposo lo llevaron a declarar engañado ese día, lo tuvieron detenido e incomunicado sin asistencia jurídica y privado de su medicamento", fueron las palabras que mencionó la señora María, esposa de Rodolfo C., quien esta interno en el Cereso 3, acusado de la muerte de migrantes del pasado 27 de marzo en las instalaciones del INM.

Lo anterior luego de que esta tarde se convocó a una protesta pacífica por parte de los familiares de Rodolfo C., quienes exigen su inmediata liberación.

La versión brindada por la esposa del detenido la cual fue confirmada por su hija Tania, quien refiere que tienen un audio del contra almirante Salvador González Guerrero, titular del INM en el estado, quien le aseguro que a su papá no lo iban a detener.

"Mi papá estuvo incomunicado y le tomaron su declaración sin que tuviera asistencia jurídica presente y apoyándolo, completamente ilegal lo que hicieron con mi papá ", señaló Tania.

El día de los lamentables hechos, Rodolfo C., no sé encontraba en la estación migratoria ya que se le había encomendado llevar a los niños hijos de migrantes asegurados a las instalaciones del DIF.

"No sé en qué se basó el juez para señalarlo como presunto responsable y dejarlo preso, mi papá no estuvo ese día y él no tiene mando al interior del INM", agregó Tania.

"Creo que los responsables de esta tragedia son los mandos de mero arriba y es a los que se debiera de juzgar, ellos si tienen una responsabilidad directa y ellos deben responder", enfatizó la hija de Rodolfo C.

La marcha de esta tarde reunión a un poco más de 30 familiares de Rodolfo C., quienes iniciaron la caminata en el estacionamiento del centro comercial Gran Patio, dirigiéndose al Cereso Estatal 3 dónde está recluido Rodolfo C.

