Logra Fundación para la Justicia presencia de sobrevivientes del 27M en audiencia de Garduño

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho a través del abogado Marcos Zavala y representante legal de las víctimas sobrevivientes y núcleos familiares de los fallecidos, lograron que el juez que lleva la audiencia de Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), identificara y permitiera la presencia de más 20 víctimas que estuvieron por videollamada.

Gracias a la representación del abogado Marco Zavala se logró que en la audiencia celebrada el lunes 12 de agosto pudieran estar presentes personas sobrevivientes y familiares de los fallecidos en la tragedia del incendio de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo del 2023.

Sin embargo, Zavala señaló que este logro se vio un poco menguado porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en conjunto con el INM buscaron que las víctimas otorguen el mecanismo absolutorio al comisionado, por lo que la fundación tomó en cuenta que algunos de los que estuvieron conectados fue con la intención que declaran estar de acuerdo con el plan de reparación que ofreció el comisionado del INM y así manifestaran que no se oponen a que se otorgara el beneficio al comisionado.

“Esto fue de manera dolosa, eso no tendría que haber ocurrido, porque ellos dicen que ya los compensaron, pero la violación grave a derechos humanos y por responsabilidad en el caso penal”, opinó el abogado.

Indico: “Ellos quieren utilizar a las víctimas para otorgar beneficios al comisionado y eso no lo decimos nosotros, sino que la CEAV les mandó correos para que aceptara la propuesta del comisionado, sin que él de su bolsillo les diera un solo peso; además que los correos fueron expuestos por las mismas víctimas”.

El juez, durante la audiencia, no dejó que nadie manifestara nada, porque al revisar los antecedentes del proceso, de inmediato la declaró improcedente porque era incongruente que pidieran algo que no se había resuelto.

“La deficiencia de los abogados del comisionado es tanta que se atreven a pedir un recurso sin haber agotado otro”, dijo Zavala.

Por tal motivo, las víctimas, ni nadie más, pudieron manifestar algo, porque en el momento se cerró el debate y terminó la audiencia.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

“El juez dijo que como le estaban pidiendo otra vez la misma audiencia de suspensión condicional, si no se había resuelto esa misma audiencia que la habían solicitado el año pasado en septiembre del 2023, por lo que la solicitud fue improcedente”, explicó el abogado que esa fue la causa por lo que no se celebró la audiencia y se negó la absolución al comisionado Francisco Garduño.

“Derivado de las mismas negligencias de los abogados de Garduño, inclusive cuando se le preguntó al mismo Comisionado, él dijo 'No tengo nada que manifestar'. Eso fue porque la audiencia era completamente improcedente, tanto por los medios de recurso que ellos tenían interpuestos y los amparos que hemos interpuesto por las víctimas”.

Las personas que fueron afectadas podrán ser escuchadas y participar será hasta que se llevan a cabo los juicios orales, pero la fundación los estará invitando a participar en todas las audiencias y seguirán informando de todos los procesos.

“Las víctimas entienden esta doble finalidad y es una exigencia que nos han hecho: no basta con un tema de compensación económico, el acceso a la justicia y a la verdad en el proceso tiene que velar también con que se sancione a todos los responsables como una medida del plan de reparación integral y otra medida que las víctimas están solicitando es que no pueden creer que no se haya sido destituido o retirado del cargo o él mismo (Garduño) haya presentado su renuncia”.

Foto: Edgar García / El Heraldo de Juárez

En el caso de los sobrevivientes, todos son testigos, aportaron su testimonio, pero también son víctimas, pero las declaraciones se van a ampliar en los juicios orales, antes no.

Lo que sigue en el proceso penal es que se resuelvan los amparos e impugnaciones en el caso del comisionado Garduño, pero todo dependerá de los jueces, por lo que también han buscado que se atraiga el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la facultad de fracción 1260-2024.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho actualmente está representando nueve víctimas sobrevivientes, nueve familias de los fallecidos y están brindando acompañamiento a tres mujeres colombianas que estuvieron el día del siniestro para lograr acreditarlas como víctimas del incendio.

En relación con las otras mujeres que quedaron ilesas, pero que estuvieron en el incendio, en cuanto pudieron salir del Centro Integrador Leona Vicario, por el temor y devastación de los hechos, se entregaron a las autoridades norteamericanas y se perdió el contacto.

Finalmente, Marco Zavala, indicó que la exigencia es que Francisco Garduño sea destituido de su cargo de comisionado del INM y enfrente el proceso, al igual que todos los demás imputados. También tiene siete amparos indirectos por violación a derechos humanos de las víctimas sobrevivientes y familiares de fallecidos en el incendio de 27 de marzo del 2023 en la estancia provisional migratoria del INM y, aparte, tiene dos suspensiones.

