"Los niños no se pueden quedar sin libros": Madre de familia juarense

"Este años los niños no se pueden quedar sin libros, estoy en desacuerdo que se politice la educación de los niños, ellos no votan, no eligen, hacen el ejercicio de que votan pero no cuenta, por qué ahora meten a los niños a la política y los afectan tanto, al grado que no tendrán libros y les darán un cuadernillo, a ver qué sale a lo rápido", expresó Analicia Rodríguez, sobre la polémica y acopio de los libros.

Indicó que con el acopio, les darán libros viejos, sucios y usados, uno con libros, otros sin nada, pues no cree que se complete para todos los menores.

La madre familia mencionó que se ha hablado mucho de la controversia ideológica y mala redacción, sin embargo, opinó que no entiende por qué politizar el tema de educación.

"Deberían dejar que todos los padres y madres de familia vieran esos libros, para comprobar si es verdad lo que se dice: que no trae lo que debe de ser, que no sirven, que falta información, ejercicios, deben tener un buen libro con actividades para que trabajen los niños y sobre todo puedan aprender", comentó Analicia.

Agregó, que ha visto niños con gran rezago educativo y se le echa la culpa a la pandemia, pero consideró que ya es tiempo que vayan como deben de ir a su edad, que se enseñe bien matemáticas, lectura, geografía y civismo.

"Civismo es muy importante, por que ahí aprenderán a respetar a los demás, cuando hay respeto no hay delincuencia, se deben conocer reglas de urbanidad", opinó.

Dijo desconocer si todos los padres tienen el criterio o no para ellos evaluar los libros, pero por lo menos se van a enterar lo que viene ahí, así tomar una decisión si sirven o no los libros.

"Nuestros niños no tienen porque usar libros de segunda mano, cuando hay libros nuevos, mientras empiezan los niños no pueden quedarse sin libros, cómo les van a entregar un pedacito de libro que se recolectó, no creo que haya libros en buen estado, si los hay es porque el niño no lo uso en aula, además desde generaciones atrás, los libros públicos no sirven, no enseñan, son incongruentes, piden a un niño aprender retórica teatral cuando el niño no lee, mi niño estaba en primero no lee, sabe el abecedario y contar hasta 50 pero los libros no sirven", finalizó la madre de familia.

