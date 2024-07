Madres de hijas asesinadas y desaparecidas se manifiestan en Ciudad Juárez

"Aquí estuvo mi hija y hoy honro su nombre y el de todas las víctimas; ni una más" fue uno de los mensajes que madres de hijas desaparecidas y asesinadas colocaron esta mañana en el lugar Hotel Verde, en señal de manifestación y reclamo a las autoridades.

En el lugar fueron pagadas cruces con los nombres de Idaly Juache Laguna, María Guadalupe Pérez, Mónica Liliana Delgado Castillo, Brenda Berenice Castillo, Deysi Ramírez y en todas la palabra justicia.

En el lugar también fue pegado un mensaje; en este lugar es donde se tomó a la fuerza víctimas de trata por lo menos 28 jovencitas que desaparecieron en la zona centro entre 2008 y 2010.

Foto: Jorge Meza / El Heraldo de Juárez

Luego fueron asesinadas en Arroyo el Navajo, la PGR aseguró el edificio ubicado en la calle Manuel Samaniego y Altamirano, el 30 de noviembre del 2011.

Las madres de hijas desaparecidas y asesinadas alzaron la voz para clamar justicia a las autoridades e iniciaron un llamado a la ciudadanía a no ser indiferente ante estos hechos.

Foto: Jorge Meza / El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"Hija, escucha, tu madre está en la lucha"; "Ya volvimos a salir"; "Justicia ahora, presentación con vida y castigo a los culpables", expresaron en esta manifestación realizada afuera de lo que fue el Hotel Verde.

"Ese día yo lloré mucho, porque yo tenía dos varones y ella era la primera niña, pero de alegría, nunca me imagine que iba a llorar más, de tristeza, porque ella no iba a estar conmigo" expresó la mamá de Idaly Joache.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Jorge Meza / El Heraldo de Juárez

"En ese momento creía en la autoridad, decía, 'me van a entregar a mi hija', no sabía de la desaparición de las muchachas, hasta que me pasó" agregó.

Dio a conocer que estas acciones también son un mensaje para prevenir y que otras familias no pasen por esto.

Publicado en: El Heraldo de Juárez