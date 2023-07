Marcelo Ebrard no tendrá eventos masivos en Juárez

El excanciller Marcelo Ebrard no tiene previsto hasta el momento, llevar a cabo un evento masivo en algún lugar público durante su visita a Juárez, ya que quiere ser muy respetuoso con el tema del INE, luego que la autoridad electoral dijo en un principio que de preferencia deben evitar eventos en lugares públicos.

La diputada federal por Morena, Maite Vargas Meraz, quien es la coordinadora estatal del aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el excanciller estará en Ciudad Juárez el próximo martes 1 de agosto, salvo que haya cambios de último momento.

“No tenemos considerado un lugar público porque nosotros sí somos muy respetuosos del tema del INE, o sea, los acuerdos del INE dijeron que preferente no se hagan eventos en lugares públicos, entonces no tenemos considerado eso, salvo otras indicaciones, pero los lugares que estamos buscando serán lugares privados”, enfatizó.

Expuso que ya están preparando la visita de Marcelo Ebrard mandándole opciones de los lugares donde pudiera tener encuentros con agrupaciones de diferentes sectores de la ciudad o algunos temas de interés que vaya a abordar.

“Sabemos que las agendas tanto de Marcelo como de los otros aspirantes están sujetos a cambios, pero hasta el momento, se puede confirmar que sí viene para el 1 de agosto, por lo pronto, lo que sabemos es que tentativamente estará el martes 1 de agosto en Ciudad Juárez,” explicó la legisladora federal.

Agregó que se pretende tener una agenda muy nutrida con diferentes sectores, ya que hay bastante gente que lo quiere ver para escuchar sus mensajes, pero también para hacerle planteamientos.

“Se puede notar que el sector docente lo quiere ver, el sector salud, diferentes personas y todos estarán convocados a las reuniones que tendremos con él”, subrayó.

Recalcó que Marcelo Ebrard ha estado exponiendo en su gira por el país, el Plan Ángel, que consiste en implementar nuevas tecnologías para reducir la violencia e inseguridad en el país.

Maite Vargas Meraz externó que todavía se están viendo las opciones de los lugares donde estará Marcelo Ebrard con personas de diferentes sectores de la ciudad, por lo pronto la fecha de la visita de Marcelo Ebrard a Ciudad Juárez será la próxima semana, pero en los próximos días se confirmarán la fecha y lugares de reunión que tendrá en esta frontera.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez