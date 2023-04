Mario Mata descarta aspiraciones a la Senaduría: continuará en la JCAS

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, se descartó como posible candidato a la Senaduría, su objetivo es mantenerse al frente de la JCAS, atento a mejorar las condiciones de abastecimiento para garantizar el suministro del vital líquido.

“No me gusta mucho lucubrar sobre lo que viene, porque entonces descuida uno lo que está haciendo, yo tome una decisión cuando se me ofreció, cuando se me dijo Mario quieres la responsabilidad de la Junta Central de Agua y Saneamiento, que no es una responsabilidad menor, sí”, relató.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Mata Carrasco decide vivir el presente, no tomar decisiones anticipadas para los próximos proyectos, pero no descarta -si se presenta la oportunidad- tomar en cuenta o analizar una propuesta, ya que reconoce ser político.

“El futuro no puedo decir, si le digo que no, le estaría mintiendo verdad porque no sé qué va a pasar, yo al final de cuentas este puesto, yo siempre digo hay que tener el portafolio muy cerquita de la puerta para cuándo nos digan muchas gracias, entonces, yo si me dedicó a la política, yo no soy de los que dicen yo no soy político, yo soy político” aseveró.

En lo que respecta al puesto que ocupa actual dentro de la JCAS, detalló por qué decidió estar al frente del organismo, “yo soy una persona que me he preparado para esto, tengo dos diplomados en gestión del agua, fui presidente del organismo operador cuando eran las presidencias hay en Chihuahua dos años, he sido secretario dos veces de Recursos Hidráulicos del Congreso Federal y estoy muy ocupado en esto”.

El director ejecutivo de la JCAS aseguró que el garantizar el abastecimiento de agua en los hogares de los Chihuahuenses es su misión, y dentro de esto uno de los retos es la dotación de agua en Anapra y los Kilómetros, “vamos a tener nuevos pozos en Anapra, no le va a faltar agua este verano; en los kilómetros acabamos de hacer en compromiso de que vamos a surtir con 40 pipas, acaban de comprar cinco pipas la Junta más 35 que ya tenían y se va a contratar el servicio de piperos para que los kilómetros no le falte agua este verano”.

Mata Carrasco aseguró que no se le está dando el verdadero valor que tiene el vital líquido, “la tarifa de arranque es de 266 pesos por 10 m3 -lo que equivale a una pipa- y en un hogar si se consume y hasta más, pero el problema no es el costo, el problema es que la gente no está acostumbrada a pagar el recibo el agua, lo que pasa es que no se le da el valor que debe tener el agua”.

Finalmente resaltó que los organismos del agua en Chihuahua son ejemplo a nivel nacional, “somos organismos descentralizados cada uno, cada organismo municipal descentralizado con personalidad jurídica propia con ingresos y egresos propios no dependemos ni de la federación ni del estado en cuestión financiera, tenemos un consejo de administración totalmente ciudadano, presidido por un juarense, y claro que tenemos fallas, pero Juárez es bendecido, vamos a tener más de mil 500 millones de pesos de inversión pública nada más en agua potable, alcantarillado y saneamiento”, concluyó.

