Maru Campos entrega oficialmente la presa Pico del Águila

Más de diez mil familias asentadas en zonas de alto riesgo al poniente de la ciudad fueron beneficiadas con la construcción de la Presa de Control de Avenidas Pico del Águila, que vendrá a tratar de evitar daños patrimoniales y salvaguardar la integridad de los más de 38 mil habitantes en esa zona.

Además de dicha presa de control, que hoy fue entregada a los habitantes por parte de la Gobernadora Maria Eugenia Campos Galván, se dio el arranque a la construcción de la Presa Filtro II en la Cuenca Arroyo de las Víboras.

“Evitar el dolor evitable”, fue la frase que Sergio Nevárez, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento replicó, haciendo alusión que la ha utilizado en sus intervenciones la gobernadora.

“Esta obra que acabamos de hacer nosotros eso hace, había aquí un pico antes, un dique que tenía muchos problemas, nosotros decidimos reconstruirlo, antes tenía una capacidad de 6 millones de litros y ahorita va a tener 56 millones de litros”, informó Nevárez.

Fue una inversión de 33.15 millones de pesos de recursos estatales, la cortina tiene una longitud de 176.5 metros con una corona (aparte de arriba) de 12 metros de ancho y una altura promedio de 10.1 metros y en algunas de las partes casi 13 metros.

“El impacto es tratar de evitar daños patrimoniales a 38 mil personas, son más de diez mil familias que viven en la cuenca”, resaltó.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván resaltó el impacto de esta Presa de Control Pico del Águila y de la construcción de la Presa Filtro II.

“Necesitamos de estos proyectos y de estos programas que nos cambian la vida, tal vez nuestros abuelos o nuestros papás no pudieron darle agua potable o no pudieron protegernos de un desastre de las lluvias, si nosotros podamos tener la seguridad de que nuestros hijos y nuestros nietos van a poder tener esa seguridad y estos servicios que nos cambian la vida”, resaltó.

“Podemos asegurarles que no van a ser dañados en su patrimonio y hoy en día podemos asegurarles que gracias al trabajo de la Junta Central de Agua y Saneamiento y a la Junta Municipal ustedes (refiriéndose a los habitantes) no solamente van a cuidar su patrimonio, sino que además para el verano que viene no van a dejar de tener agua, van a tener agua todo el verano que entra, es una seguridad que les estamos dando”, destacó.

Resaltó que las Presas de Control de Avenidas Pico del Águila y Filtro II les cambiará la vida a miles de juarenses.

“Nuestra mayor labor como gobierno siempre será la de brindar mejores condiciones de vida para todos y como lo dijo Sergio Nevárez, evitar ese dolor que si puede ser evitado, para eso son los gobiernos”, enfatizó.

Al respecto el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar expresó “esta obra es de una gran relevancia para nuestra ciudad porque impacta efectivamente a diez familias o más, no tiene solamente un impacto en esta zona, sino en toda la región, hasta el Arroyo de las Víboras”.

Pérez Cuéllar volteo hacia la gobernadora y le agradeció por esta obra y mencionó que como Gobierno Municipal pusieron un granito de arena.

“Había algunas familias asentadas y llevamos un acuerdo al Cabildo, en un tema complejo de apoyos de casi 2 millones de pesos para que las familias se pudieran mover y que se pudiera hacer la obra, entendíamos perfectamente que es su patrimonio, pero era un tema que convenía a toda la comunidad y se logró hacer una buena negociación”, agregó.