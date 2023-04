Maru Campos tratará tema migrante en Juárez a puerta cerrada

La agenda de trabajo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván en Juárez para este martes, incluye temas de seguridad y la entrega de infraestructura.

El primer evento contempla es una reunión de la mesa de seguridad, la cual realizará de manera privada y donde el tema principal que se contempla es ver lo relacionado a la población migrante que se encuentra en la ciudad.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar confirmó esta información en la conferencia de prensa que ofrece cada semana en el Museo de Arqueología de El Chamizal y destacó que espera le ayuden a difundir los beneficios y obligaciones que tienen los migrantes.

¿Alcalde, que busca y/o espera de la reunión con la gobernadora?

“es que se involucren los tres niveles de gobierno y por otro lado buscar que agencias de lado norteamericano en la difusión, toda esta situación de crisis que vivimos me parece a mí que se puede ir mitigando si somos mucho más agresivo en la información de lo que ofrece la ciudad para los migrantes”.

“Un poco de lo que yo he estado insistiendo y se los he dicho a todos es que nos ayuden todos a difundir que no sea solo el gobierno municipal que todos estemos difundiéndoles a los migrantes insisto con respeto a sus derechos y también que conozcan sus obligaciones de lo que ofrece la ciudad”, finalizó al respecto el alcalde.

Para las 11:00 de la mañana se espera que acuda al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) número III, mismo que se ubica al suroriente para realizar la entrega de infraestructura.

A través del Instituto Chihuahuenses de Infraestructura Educativa (Ichife), se han estado realizando adecuaciones a las escuelas de nivel medio superior, para beneficiar a los estudiantes.

La gobernadora desde el mes de febrero no realizaba agenda en esta ciudad fronteriza, pero en este ocaso están convocados los tres niveles de gobierno y se espera unificar los criterios en el tema de migración que tanto está afectando a la Juárez.

