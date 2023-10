Masacre en vivienda de Juárez: Iban por uno y terminaron matando a tres

"Iban solo por una persona, pero mataron a otros tres, ya tenemos indicios de los responsables y seguimos con la investigación", señaló el Fiscal Carlos Manuel Salas en relación al multihomicidio registrado la noche del domingo en la colonia Parajes del Sol.

"Se trataba de una persona que fue a visitar a su menor hijo a la vivienda donde fueron los hechos y ya lo venían siguiendo, los sicarios entraron a la casa y mataron al hombre y a otros dos más, además dejaron 3 heridos, ya estamos declarando a varios testigos", agregó Salas.

En relación con el móvil de este ataque, no se ha podido confirmar hasta el momento si fue por un problema de narcomenudeo o algo relacionado con tráfico de migrantes.

"Luego que tengamos datos más sólidos los iremos dando a conocer, ya con lo que los testigos están aportando, estamos tratando de armar la narrativa y saber exactamente el móvil y establecer la identidad de los atacantes", refirió Carlos Salas.

Los hechos se registraron la noche del pasado domingo al filo de las 20:43 horas en el cruce de las calles Bartolomé de Murillo y Pedro Figari del fraccionamiento Parajes del Sol, luego de que se reportaron dos personas sin vida y otras más lesionadas por arma de fuego.

La FGE zona norte informó ayer que en el lugar se aseguraron y embalaron casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Derivado del mismo hecho, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó que cuatro personas lesionadas arribaron a un hospital para recibir atención médica.

El nosocomio reportó a una menor de dos años de edad, identificada K. G. C., que ingresó directamente a quirófano, en código rojo por herida de proyectil de arma de fuego en abdomen; otro menor de iniciales A. D. C. R., de cinco años de edad, presentaba lesiones superficiales que no ponían en riesgo su vida, por lo que fue dado de alta.

Kevin Uriel S., de 19 años de edad, fue atendido por personal médico al presentar heridas de proyectil de arma de fuego en brazo derecho y antebrazo izquierdo.

Mientras que una menor identificada en el lugar con las iniciales Y. R. C., de 17 años de edad, llegó sin signos vitales.

Los cuerpos de las tres víctimas, dos mujeres y un hombre, fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia de ley y realizar su individualización, la Zona Norte de la FGE lleva a cabo las indagatorias en torno al hecho para su esclarecimiento.

