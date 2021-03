Médicos solicitarán a EU vacuna por falta de respuesta de AMLO

Ciudad Juárez.- La falta de la llegada de la vacuna del Covid-19 a la ciudad podría obligar a los médicos de instituciones privadas a solicitar el apoyo a las autoridades americanas con la inmunización.

Lorenzo Soberanes, titular del área de salud de la Canaco y del Cluster de Turismo Médico, comentó que aún y cuando se realizaron manifestaciones la semana pasada en la visita de Andrés Manuel López Obrador, no recibieron respuesta, por lo cual se hizo una propuesta al gremio médico de solicitar al gobierno de Estados Unidos el apoyo en Ciudad Juárez, ya que no tienen la seguridad de no contagiarse con la supuesta nueva ola de casos de Covid-19 que se prevé que llegue al país.

No somos de su interés, no nos hemos puesto de acuerdo para poder hacer la requisición necesaria de nuestras necesidades. Yo creo que el esfuerzo que hicieron el viernes las doctoras de mostrar las necesidades que tenemos en el sector privado de la medicina pues también pasó inadvertido. Se entregó un documento al gobernador, se supone que el gobernador debió haberlo entregado al presidente y así la cadena, pero al final de cuentas no somos de su interés Indicó Soberanes

Señaló que esta situación no solo es en Ciudad Juárez, sino también a nivel federal, ya que médicos han gestionado la aplicación de la vacuna en todo el país sin ser escuchados.

“Es una situación grave, donde se han estado enviando documentos y documentos a la Federación y va a llegar el momento en el que tengamos que tomar acción, yo propuse ya solicitárselo al gobierno de Estados Unidos en Juárez porque no tenemos la seguridad de que no nos vayamos a contagiar con esta ola que viene”, añadió.

Explicó que en la Ciudad actualmente hay mucha gente positiva a Covid-19, asintomática y eso está generando un problema que se puede agravar a corto plazo.

Señaló que la población ya no está siguiendo las medidas preventivas y hay confusión entre en el semáforo de riesgo epidemiológico en el que se está.

“Ellos son políticos y siempre van a decir lo que creen conveniente para salir adelante, el presidente de la República dijo que Juárez debería de estar en verde de acuerdo a la información que él obtuvo y ahorita estamos en un problema grave porque de acuerdo a gobierno del estado estamos en amarillo, pero la Federación estamos en naranja”, expresó.

En cuanto a la vacunación de adultos mayores en esta localidad, ayer la Secretaría de Salud informó que se está en espera de la llegada de otra remesa de dosis ya cual la podría ser para Ciudad Juárez.

“En relación a la vacunación, estamos en espera de saber la siguiente dosis de vacunas que lleguen al estado, en cuanto tengamos ya las cifras podremos comunicárselas. Hasta ahorita no nos han comentado cuál será la fecha llegada, seguramente ya seguiremos en Juárez y terminemos en la de Chihuahua”, aseguró Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades.

