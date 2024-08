Mercados y rastro, los que más adeudan agua a la JMAS en Juárez

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Sergio Nevárez Rodríguez, afirmó que sí tiene documentación de la deuda que tiene el gobierno municipal con el pago del agua, principalmente de mercados y rastro que son los que más adeudo presentan y tienen más consumo de agua.

En días pasados, el gobierno municipal, guardó silencio ante el señalamiento que son de los que tienen un mayor adeudo con la JMAS, debido a que no contaban con evidencia; sin embargo, existe documentación de que no se ha pagado el agua potable que utilizan.

“Lo tengo de los parques, de los mercados municipales, el rastro, que gasta una cantidad enorme y no la pagan, claro que tengo el documento y todos tienen medidor, ellos alegan de que no hemos pagado el predial, pero yo con un mes, yo les pago el predial y me quedan 11 meses de cobro”, expresó Nevárez Rodríguez.

Los mercados públicos son de los que más adeudos presentan, porque tiene un consumo alto de agua. “Yo no sé quien tenga que pagar, pero si no pagan les vamos a cortar el servicio de agua a los mercados, porque yo tengo que cuidar el recurso finito de los juarenses, porque esa es la responsabilidad que me dio la gobernadora”, dijo el funcionario.

La JMAS tiene identificados al rededor de 12 mercados, que tiene adeudo de agua, principalmente todos los que se encuentran en la zona Centro de la ciudad. Los mercados que se identificaron fueron el mercado Reforma, Juárez, Cuauhtémoc, Carranza entre otros.

Aunque en aproximadamente dos semanas comenzarán a realizar los cortes del agua, Nevárez Rodríguez, anticipó que primeramente buscarán una mediación con el gobierno municipal, incluso hasta realizar un descuento.

