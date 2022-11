Migrantes aclaran confusión por quema de ropa donada

Migrantes venezolanos esperaban con ansias el 8 de noviembre, día en el que se terminaría la elección para recibir una respuesta positiva para entrar a Estados Unidos, también han sido fuertemente criticados por tirar la ropa que les han donado y utilizar espacios del bordo fronterizo como escusado, por lo que Osvaldo Grillo, mejor conocido como “El Profe”, aclaró que es lo que ocurre con estas situaciones.

Empezó aclarando, que lo que mucha gente llama manifestaciones, no es así, pues ellos hacen concentraciones pacíficas, para hacer ver al vecino país que son gente humilde, trabajadora y de paz, que no están invadiendo Estados Unidos, sino que vienen huyendo de la dictadura y hambruna de Venezuela, por lo que consideran es muy pronto para recibir una noticia.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

Respecto a las fuertes críticas por deshacerse de la ropa que les regalaron, ya sea tirándola o donándola, el venezolano, dijo que no deberían tomarlo como negativo y envío un mensaje para las personas que quieren manchar la imagen de sus compatriotas.

“Quiero decirles a esas personas que recuerden que, aquí, no tenemos baño, ni como lavar la ropa, tenemos hasta siete días con la misma ropa, si no tengo donde lavarla que puedo hacer, si consigo agua, la utilizo para bañarme, la ropa que traemos le damos mucho uso, su olor es desagradable y tenemos que buscar más ropa”.

“Aclaro, no es que la despreciemos o que la estemos rechazando, pero no tenemos como lavarla, referente a la comida, no botamos la comida, agarramos lo que necesitamos, no más, para que completemos para todos y ver a quien le hace más falta, pero repito Los Buenos Somos Más”, expresó “El Profe”.

Hace unos días, gobierno Municipal, derrumbó unas tapias que se encontraban en el bordo del río, mismas, que los venezolanos utilizan como sanitario, mientras otros migrantes pagan 5 pesos por usar el baño.

Osvaldo Grillo "El Profe", Migrante Venezolano / FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

El venezolano, explicó, que no todos tienen la capacidad de pagar los 5 pesos, para hacer las necesidades fisiológicas.

“A veces la necesidad tiene cara de perro, yo no puedo aguantar las ganas de mis necesidades fisiológicas, porque automáticamente tendré consecuencias o problemas de salud, lamentablemente, nos vemos en la necesidad de utilizar los espacios que sean”, aclaró el Osvaldo Grillo.

Dijo, que en caso de que les instalaran baños móviles, ellos podrían organizar cuadrillas para mantener limpio y en estado óptimo para que se puedan utilizar y aunque autoridades gubernamentales han rechazado la iniciativa de instalarles sanitarios, “El Profe”, se mantiene respetuoso ante la postura de las autoridades.