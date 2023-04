Migrantes continúan entregándose a Patrulla Fronteriza

Cientos de familias que se encuentran varadas en esta frontera y que van llegando en tren desde anoche se fueron directamente hasta la puerta 36 del muro fronterizo para tratar de alcanzar el "sueño americano".

Desde ayer al mediodía cientos de familias, incluso algunos con bebés en brazos, se aventuraron a entregarse a la Patrulla Fronteriza.

Y como observaron que las autoridades norteamericanas los recibieron, durante el día se juntaron más al grado que está mañana continúan los migrantes esperando el cruce al vecino país.

Familias de migrantes de distintas nacionalidades, pernoctaron cerca de la puerta 36 del muro fronterizo, pues la Guardia Nacional de Texas, sigue resguardando la frontera a marchas forzadas.

Las rejas y alambre de púas, no son intimidación para los migrantes, quienes llevan hasta más de dos meses en esta frontera esperando entrar a su destino final, que es Estados Unidos.

Esta mañana siguen llegando más personas, pues insisten que sus mismos familiares que cruzaron en días pasados les informaron que no serán retornados bajo Título 42.

Por su parte, la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, Texas, no ha parado de informar que quien cruce de manera irregular o ilegal será retornado y no aplicará para programas como CBP One.

Sin embargo, la desesperación y el miedo de cientos de personas en contexto de movilidad, luego del incendio donde murieron Centroamérica y Venezolanos es lo que los impulsa a hacer el intento de quedarse del otro lado de la frontera de Juárez.

