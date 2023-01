Migrantes que cruzaron de ilegalmente a EU viven de forma insalubre

Cientos de migrantes originarios de Venezuela se encuentran viviendo una crisis humanitaria en situación de calle, en el Sector de El Paso, Texas, tras haber realizado su entrada de manera ilegal por la frontera y ahora, solo les queda esperar un milagro para encontrar el anhelado “Sueño Americano” y tener una oportunidad de trabajo para mejorar su calidad de vida.

Actualmente, 600 migrantes venezolanos, se encuentran alrededor de la Iglesia El Sagrado Corazón, luego de burlar la vigilancia de la Patrulla Fronteriza y entrar de manera ilegal en los puntos 19, 32 y 36 del muro fronterizo a los que denominan el “hueco”.

Durante el lunes, por la madrugada, una de las familias venezolanas que estaba en la calle, indicó que ellos entraron de manera ilegal, ya que es la única manera de conseguir estar en Estados Unidos y no ser expulsados bajo el Título 42.

“Entramos en la madrugada, estaba lloviendo, llevaba a mi hija en brazos cuando cruzamos por el hueco, al pisar suelo estadounidense no quedó de otra que salir corriendo para escondernos de la Patrulla Fronteriza, yo me escondí, mientras que mi esposa corrió para otro lado”, contó el padre de familia sobre cómo fue su entrada a El Paso.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

Del lugar donde entró, pagó 150 dólares a un conductor para que lo acercara hasta la Iglesia, donde se reencontró con su esposa, ya que es ahí la zona, donde la migra no los arresta por ser ilegales.

Entre las calles Oregon, father Rahm, Mesa y Fourth, se puede observar a todos los venezolanos platicando las historias de su travesía.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

La mayoría del apoyo que reciben diariamente las personas en situación de movilidad, es por parte de la iglesia católica, al igual que de pastores, que les llevan ropa, cobijas, comida, café, agua.

“No podemos trabajar, nos tienen aquí todo el día, las autoridades de acá (E.U.), se acercan a ver si amanecimos bien y solo nos piden que nos portemos bien, que mantengamos limpia la calle, pero aunque ellos saben que estamos de manera ilegal no nos arrestan si estamos aquí”, contó un venezolano.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

También, platicó que, durante esta semana, a todos los migrantes que deambulan en el centro de la ciudad, los trasladarán al Coliseo de El Paso, para que no estén pasando frío, ya que los albergues que están aledaños a la iglesia, ya están completamente llenos.

Durante el día, todo tipo de autoridades se acercan a realizar vigilancia en la zona, como Border Patrol, El Paso Police, Cheriff y demás autoridades.

FOTO: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

“Lo único que a veces revisan, es a las personas que tienen tatuajes, no sé que será lo que busquen en realidad, pero me ha tocado ver que se los llevan, yo tengo un tatuaje, es con el nombre de mi hija, me lo revisaron y ya no pasó nada”, platicó el venezolano que viajaba con su familia.

Aunque los venezolanos están dentro de El Paso, su destino, es incierto, pues también aseguran, que en cualquier momento podría caer una redada por parte de migración y los expulsen nuevamente a México a todos bajo el Título 42.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez