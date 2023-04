Migrantes regresan a Juárez tras entregarse a Patrulla Fronteriza

Migrantes que se entregaron desde los primeros días de abril a la Patrulla Fronteriza por el punto 36 y por los “huecos” de manera ilegal, ya fueron retornados por otras fronteras de México, como es el caso de los migrantes Nels y Robinson.

El pasado 10 de abril, Nels se entregó a las autoridades norteamericanas, ya que le comentaron que, de tener algún patrocinador en Estados Unidos, tendría oportunidad de quedarse allá.

Sin embargo, 12 días después, fue expulsado al estado de Coahuila, por la frontera de Piedras Negras.

“Me tuvieron 10 días encerrado en el centro de procesamiento, me dejaron bañarme sólo el día en que me entregue, hoy que me expulsaron, ya tengo 12 días sin poder asearme, ni lavarme la boca”, contó Nels.

De la frontera, bajó hasta la ciudad de Torreón, para tomar el tren y regresar a Ciudad Juárez, ya que comentó, es el punto por donde es más fácil ingresar a la vecina ciudad y llegar a su destino, donde lo espera su patrocinadora.

Aunque se había rumorado que las autoridades estadounidenses estaban aceptando familias, Nels, informó que eso es mentira, que mujeres y niños también son retornados, aunque tengan familia del lado norteamericano.

El miércoles 12 de abril, Robinson, migrante venezolano, decidió entrar a Estados Unidos por el famoso “hueco” de manera ilegal, sin embargó, inmediatamente fue detenido por las autoridades de la Patrulla Fronteriza.

Para el 16 de abril ya estaba expulsado por la frontera de Piedras Negras, inmediatamente al lugar por donde pasa el tren, y ya está de regreso en Ciudad Juárez nuevamente, junto con 19 migrantes más, los cuales también fueron regresados.

Publicado originalmente en El Heraldo de Juárez