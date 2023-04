Migrantes se convierten en un jugoso negocio en México

Diariamente son cientos los migrantes que llegan a Ciudad Juárez, en su mayoría han comentado que, para poder llegar a esta frontera desde el sur de México, tienen que pagar dinero a agentes de migración, soldados, policías y no se diga al crimen organizado para poder continuar, lo que ha generado un comercio con ellos en su transitar por el país.

“Desde que salimos de Tapachula, ya tenemos el permiso, no vuelven a parar, si no les damos dinero a los de migración, nos dejan encerrados 15 días o hasta que logramos comunicarnos con nuestros familiares, a veces con 200 pesos dejan salir y nos dan un permiso, pero salimos de ahí y otra vez los policías nos piden más dinero, si no damos, otra vez nos mandan a migración”, contó un venezolano quien por protección decidió omitir su nombre.

Te pude interesar: Activista venezolana se manifiesta para exigir justicia por muerte de migrantes en incendio del INM

Algunos de los familiares de los guatemaltecos y hondureños que perdieron la vida en el Instituto Nacional de Migración, al contar cómo fue la travesía de los difuntos, comentaron que, ellos salen con polleros.

“Desde aquí salió con un pollero, le cobró 12 mil 500 dólares, se paga 3 mil en el país de origen, otros 3 mil al llegar a la frontera norte de México y el resto cuando ya están dentro de Estados Unidos”, comentó el familiar de uno de los guatemaltecos.

En Ciudad Juárez, al recorrer la deriva del río Bravo, se pudo observar mexicanos que dirigen a grupos de migrantes, para indicarles la entrada en las puertas del muro fronterizo o bien los “huecos” por donde de manera ilegal pueden ingresar a Estados Unidos.

Juárez Colabora FGE con la FGR en investigaciones de la muerte de migrantes en incendio del INM

Estas personas mexicanas, han comentado que tienen que recorrer grandes distancias para cuidar a los migrantes, para que la policía ya no les quite más dinero, pues ya pagaron para cruzar la frontera.

El padre Javier Calvillo, cuenta con una gran trayectoria en atención a personas en situación de movilidad, al preguntarle, si consideraba que este flujo de migrantes ya representa un negocio para el país, opinó que definitivamente Sí.

“Definitivamente sí, cuando nos acercamos a hablar con los migrantes que estaban en el bordo del río, fuimos Cristina, el Padre Felipe y yo, cuando platicamos con los líderes de ahí, nos contaron que desde Venezuela van llegando a los albergues de iglesias, pero en cuanto entran a México, ningún país los había asaltado como aquí, todos los policías, soldados, migración, el ejército, todos los esculcan y consideran (los migrantes) que corren más peligro en aquí que en otro lugar”, platicó el Padre, para periódico El Heraldo de Juárez.

Migrantes de distintas nacionalidades le han contado, que, en las revisiones por el país, les quitan pertenencias como el celular, dinero y además demandan que son las mismas autoridades quienes los asaltan, no la gente mexicana.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al cuestionar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, su opinión sobre por el qué, el gobierno federal no ha frenado el flujo de migrantes y que si tal vez sería porque está generando dinero para agentes de migración, policías y demás personas criminales que los extorsionan y secuestran a migrantes para permitirles llegar a la frontera, opinó:

“Estaríamos hablando de una complicidad entre las autoridades federales y esta red de migrantes que existe no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo el país”.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez