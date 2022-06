Multan con 1.2 mdd a El Paso Water por contaminar al Río Bravo

El 9 de junio de 2022, el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México emitió una multa de $1.2 mdd a El Paso Water por descargar ilegalmente aproximadamente mil 100 millones de galones de aguas residuales sin tratar en el Río Bravo en Sunland Park, Nuevo México.

También se emitió una Orden de Cumplimiento Administrativo (ACO, por sus siglas en inglés) que requiere que El Paso Water solucione los problemas que causaron el desvío ilegal y limpie totalmente las áreas afectadas.

“El desprecio flagrante de El Paso Water por la salud y el bienestar de los nuevo mexicanos en Sunland es increíble, estamos responsabilizando a este contaminador por su malversación y no dejaremos de hacerlo hasta que se corrija el daño y El Paso Water pueda asegurarle al Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México una descarga similar no volverá a ocurrir. El cumplimiento ambiental no es opcional, es obligatorio y continuaremos responsabilizando a los contaminadores”, declaró el secretario del Gabinete de Medio Ambiente, James Kenney.

Desde agosto del 2021, El Paso Water desvió aguas residuales sin tratar en un tramo seco del Río Bravo. La empresa paseña descargó ilegalmente de seis a diez millones de galones, las descargas se realizaron arriba del puente Courchesne en el desagüe de Doniphan. Las aguas residuales sin tratar viajaban río abajo a lo largo de la frontera entre Nuevo México y Texas por más de tres kilómetros. La descarga ilegal no cesó hasta el 10 de enero de 2022, un total de 136 días.

El Paso Water nunca informó la descarga no autorizada al NMED, violando de la Ley de Calidad del Agua y las regulaciones de la Comisión de Control de Calidad del Agua.

Por último, esta orden de cumplimiento administrativo impone una sanción civil de 1.284.375 dólares; exige la implementación inmediata de medidas de seguridad y limpieza para mitigar los peligros potenciales para la salud humana; y requiere el desarrollo y la presentación de planes de acción correctiva. También se solicitaron medidas correctivas para evaluar los posibles impactos futuros en la salud y el medio ambiente.