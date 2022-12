Multará JMAS hasta con 50 mil pesos por tener tomas clandestinas

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sancionará de 15 a 50 mil pesos de multa, a quien se le encuentren tomas clandestinas en su domicilio, esto como parte del nuevo programa que dará inicio en enero del 2023, gracias a la adquisición de un equipo especializado para detectar este tipo de tomas ilegales, informó Sergio Nevárez, director ejecutivo de la descentralizada.

Son varios los fraccionamientos donde la JMAS ha detectado tomas dobles por domicilio y que solo una tiene recibo de cobro, ese próximo año será cero tolerancia y sanción.

“Ilegal es jalar agua de la red de la JMAS, se cuenta con dos entradas de agua, una registrada con contrato, medidor y recibo, y otra que no está registrada, a esto le llamamos clandestinaje; con las condiciones que tenemos con el agua, deben entender que no podemos ser tolerante con la gente que asume que, por su condición económica, no va a pagar el agua”, declaró Sergio Nevárez.

La nueva campaña para detectar tomas clandestinas, utilizará equipo técnico denominado correladores y geoconos, que dependiendo del ruido que hace el agua, es como se detectan los flujos no autorizados.

Este equipo formó parte de la inversión de 12 millones de pesos que recientemente hizo la JMAS para diferente equipamiento, entre el que se encuentran los correladores, aunque no dieron a conocer el precio exacto, indicaron, que con un mes que los pongan en uso, se recupera su costo.

El trabajo de detectar las tomas clandestinas, no será tan rápido, se hará aproximadamente en seis colonias de Juárez y se llevará casi medio año.

Sergio Nevárez, dijo que este nuevo programa de tomas clandestinas consiste en detectar la toma doble, se hace la clausura, se hace un estimado de cinco años para hacer el cobro, más imponer una multa de 15 mil hasta 50 mil pesos.

El director de la JMAS, dio conocer que el robo de agua a través de las tomas clandestinas sucede en todas las áreas de Ciudad Juárez, incluso destacó que se terminó el trabajo en Country Raquet y también se hace en establecimientos como el caso de una reconocida ferretería de la ciudad, que acaban de clausurar.

Este enero, la JMAS empezará con el nuevo programa para detectar las tomas dobles, entrarán a todos los fraccionamientos para buscar las tomas clandestinas.

“Sí era complicado detectarlas, pero acabamos de adquirir un equipo que nos va a permitir determinar y buscar estas dobles tomas o tomas clandestinas como les llaman”, comentó Sergio Nevárez, director ejecutivo de JMAS.

