Nadia Zenteno, la juarense que sueña con llegar al espacio

“Mi sueño siempre fue llegar a las estrellas”, fue lo primero que expresó Nadia Zenteno, juarense que contó cómo se convirtió en una mujer científica que actualmente tiene un proyecto en el espacio en experimento y análisis con la NASA, y que, gracias al apoyo de la gobernadora Maru Campos, se está acercando al sueño que tenía cuando que era niña.

Otro apoyo fundamental para que la juarense obtuviera este anhelo, fue el de sus padres. “Cuando les pregunté: mamá, papá ¿ustedes creen que van a querer una licenciada en diseño industrial en la NASA? mi papá me dijo: ya tienes el "no", busca el "sí"; ¿por qué no lo haces?" Así que el logro de todos mis éxitos es porque tengo una familia que me valora, cree en mí y en los sueños, y siempre voy a contar con ellos”, expresó Zenteno.

El lunes 4 de noviembre, Zenteno logró presentar y lanzar su proyecto al espacio en conjunto con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), y Space X; esto, gracias a su inteligencia y el apoyo que le dio la gobernadora de Chihuahua.

El lanzamiento de su proyecto fue a las 9:29 horas en Orlando, con gran éxito. “Fue una gran oportunidad tanto para mí como para todo mi equipo llamado MatX Space. Fue un sentimiento enorme, porque es el trabajo en equipo de 11 integrantes de diferentes Estados; Jonathan Cruz y yo representamos a Ciudad Juárez, Chihuahua”.

Los integrantes del proyecto fueron Laura Barajas, Maximiliano Flores, Iván Galaviz, Aurea Guzmán, Flavio Heredia, José Rodríguez, Omar Saldaña, Arlette Silva, Gerardo Pérez, Jonathan Cruz y Nadia Zenteno, ambos chihuahuenses.

Todos recibieron invitaciones personalizadas de la NASA para acudir al lanzamiento de su proyecto al espacio, en donde estará en la Estación Espacial Internacional, lugar en el que se prueban los materiales que va a utilizar la dicha agencia espacial.

“El hecho de que nuestro material está ahí, es de gran orgullo; allí permanecerá durante seis meses, y cuando llegue el material y tengamos los resultados que deseamos, nosotros estamos listos para poder dar uso al material”, comentó Nadia sobre su proyecto que consiste la aleación de materiales ideada para adaptarse a las condiciones del espacio exterior, que ahí es la verdadera prueba, ya que las temperaturas altas y bajas son extremas y se busca que sea resistente al regolito.

El contacto con la gobernadora

Nadia Zenteno emitió un correo electrónico al Gobierno del Estado para solicitar apoyo para acudir para poder acudir al Kennedy Space Center, al lanzamiento de su proyecto y de inmediato tuvo el apoyo de María Eugenia Campos Galván.

“Me sentí muy apoyada. No me había dado cuenta que ahora las mujeres estamos más fuertes que nunca. Veo que la gobernadora Maru Campos está rodeada de mujeres muy preparadas en su administración; el hecho de que tenga el apoyo de Maru me hace reflejar que cree en mí y que yo también puedo sacar adelante a mi estado de Chihuahua y representarlo en la parte de ciencia y tecnología; y espero hacerlo muy pronto. Sé que la gobernadora lo toma en cuenta y estoy muy feliz por eso”, expresó Zenteno por el apoyo de la mandataria.

“Que el gobierno de mi estado me mire; es algo que suma mucho más, porque me hace sentir que cuento con ellos y que puedo darle con todo y abrir más oportunidades, no solo para mí, sino para todo mi estado y país”, compartió.

Cómo se fue involucrando en proyectos con la NASA

En el 2022 participó en el programa International Air and Space Program, que solo elige a 60 personas a nivel mundial. Ahí tuvo la oportunidad de ser asesorada y entrenada por gente de la NASA como astronauta durante una semana y entonces comenzó a trabajar en recaudar dinero para sus viáticos y poder asistir. Esto lo logró gracias a que trabajó extra, vendió ropa, comida y busco apoyo. Cabe destacar que a este programa International Air and Space Program acudió también con su hermana.

"No estamos en la Era de la Mujer, siempre ha sido el tiempo de la Mujer"

La joven científica, aunque acepta que hay muchísimas mujeres más preparadas, comentó: “no estamos en la Era de la Mujer, siempre ha sido el tiempo de la Mujer”. “Creo que ahora tenemos más poder interno y tenemos más seguridad entre nosotras.

Eso sí ha cambiado un poco: la mujer siempre ha sido muy exitosa; creo que cuando la gente ve tu valor como mujer y fortalezas, es cuando todos se dan cuenta lo grande que eres”, opinó. Indicó que más bien ha cambiado, pero en que es la ‘Época de la Salud Mental’ y de ahí se derivan los cambios en las mujeres.

“Cuando hablo de salud mental, me refiero al poder interno de cada persona a valorarse y ser una persona más segura y de esa seguridad nace el miedo. Pero este también te lleva a crear nuevas cosas. No es la era de la mujer, sino la salud mental de todos”, refirió.

¿Qué te falta por hacer?

Nadia Zenteno platicó que para su estado de Chihuahua y México buscará que más jóvenes alcancen su sueño y presenten sus proyectos en donde quieran. “

Yo solo abrí una puerta; de ahí se van a abrir más y a mí me encanta compartir que sepan que México puede llegar más alto; desgraciadamente no hay suficiente información de dónde se puedan llevar los experimentos a congresos y todos tengan la misma oportunidad que yo. Entonces, me encantaría compartir esto con mi estado de Chihuahua. En lo que es el área de la ciencia y la tecnología yo puedo dar más. Hay mucho trabajo para mi estado y mi país” dijo Zenteno.

“Ese siempre ha sido el objetivo, tanto de forma personal, como con mi equipo; y otro sueño nuevo es que voy a llegar a la NASA, pero ahora de manera individual, en algún proyecto de experimento o de investigación y ¿por qué no?, seguiré con el sueño de llegar al espacio y ser la primera mujer astronauta de Chihuahua. Me costará tiempo, pero estaré ahí”, compartió. Nadia Zenteno, aparte de científica, también es una mujer emprendedora y con el gusto por enseñar.

En el 2019 comenzó a dar clases del área STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Esta experiencia la llevó a fundar su propia escuela. Actualmente, Nadia tiene 28 años de edad, radica en Puebla, se dedica a su escuela, y en conjunto con su familia, que está conformada por su madre, quien es educadora; su padre, administrador y hermana, ingeniera química ambiental; trabajan el proyecto. También realiza ponencias, talleres a nivel nacional y algunos internacionales.

