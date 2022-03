"Nadie se hace responsable de la contaminación en el Río Bravo": activistas

"Desde hace algunas semanas estamos intentando dialogar con los directivos de la JMAS Juárez pero nos traen a vuelta y vuelta. Nadie se quiere hacer responsable por la contaminación del Río Bravo", , comento Damián López , vocero del colectivo Pro Defensa del Río Bravo.

En días pasados la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, dio entrada a una denuncia de hechos dónde esté colectivo denuncia la contaminación de que ha sido objeto el Río Bravo de manera reiterada no solamente por parte de Estados Unidos sino también del lado mexicano ya que las omisiones y negligencias de la Jmas han resultado en dicha contaminación.

" Queremos pensar que hay funcionarios responsables de este mal actuar y por lo mismo estamos solicitando una reunión con los directivos de JMAS Juárez para que nos den una explicación. Entregamos un escrito a mediados de Febrero y no nos dan respuesta nos traen a puras vueltas y ya la última vez me dieron un número de teléfono en el que nadie contesta y al parecer ese número no existe", agrego López Peña.





FOTO: Miguel Limón | El Heraldo de Juárez





"Sabemos que el presidente de la junta y varios de sus funcionarios tienen una responsabilidad en este asunto. Estamos allegándonos de nombres y claro que vamos a señalar a quienes tuvieron algo que ver en la contaminación de nuestro Río.", Agrego Damián López.

[Desde el mes de Agosto del año 2021 El Paso Water, empresa de agua y drenaje, y la JMAS Juárez estuvieron vertiendo cerca de 400 litros por segundo de aguas negras al cauce del Río Bravo,en el caso de El Paso Water por una rotura en su línea general de drenaje y la Jmas Juárez por escurrimientos de aguas negras derivadas del asolve en el sistema de alcantarillado de la colonia Felipe Ángeles y otras zonas cercanas al río.

"Estamos analizando en el colectivo que acciones vamos a tomar en torno a estos hechos. No es posible que se haya causado un coccidio en nuestro Río y no haya nadie que pague por esas acciones . Ténganlo por seguro que no va a haber descanso hasta que se haga justicia nuestro medio ambiente", finalizó el vocero del grupo Pro Defensa del Río Bravo.