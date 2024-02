Narran transportistas de Juárez atracos sufridos en sus viajes

Operadores de quinta rueda denunciaron que han sido víctimas de hechos delictivos en otros estados, como lo son Coahuila y Querétaro.

"Fue en el mes de octubre, llevábamos un viaje a Monclova y ahí en San Pedro de las Colonias; a un ladito de Torreón me pararon a las 12:00 de la noche, una policía civil que me iba hacer un antidoping", mencionó un operador.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

"Cuando me llevaron a la delegación, ahí me llevaron con los malandros, estaban cinco, entre ellos una mujer y me abrieron la aplicación en el teléfono del banco y se transfirieron dinero, querían medio millón de pesos", añadió. Dio a conocer que al chofer que lo acompañaba le pidieron 5 mil pesos para que se fuera.

Foto: Edgar García | El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"En cuanto llegué me preguntaron, eres el dueño, si yo soy, porque yo pensé era la policía civil la que me detuvo", comentó. Dijo que estuvo cinco horas retenido y no puso denuncia de este delictivo del cual fue víctima fuera del estado de Chihuahua.

Delicias Van tres horas de bloqueo de transportistas en la carretera a Delicias

A su vez, el transportista local informó que uno de sus choferes también fue víctima de un atraco pasando Querétaro. "Lo paró la Guardia Nacional, que es lo que llevas, llevaba chocolates de Estados Unidos y a los 30 kilómetros lo pararon los malandros" dijo.

"Cuando empezó la pandemia me robaron dos tráiler en México de gel antibacterial, me dijeron que lo devolvían si depositaban 60 mil pesos y se los deposite y al último ni la devolvieron y perdí ese dinero" indicó.

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez