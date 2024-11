Necesario aumento al salario mínimo para garantizar gastos en canasta básica: IMEF

La inflación en México se espera que cierre el año entre un 4.60 a 4.70 por ciento; sin embargo, en la frontera norte la situación es diferente, y puede tener un impacto mayor, comentó Alejandro Sandoval, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Ciudad Juárez y de la Asociación Nacional de Abogados en la Sección Chihuahua. Lo anterior, respecto a declaraciones del próximo presidente de Estados Unidos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha planteado metas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos de menores ingresos con propuestas como el aumento del salario mínimo. Se busca que los trabajadores puedan comprar 2.5 canastas básicas con su ingreso.

“El planteamiento de la presidenta a mí me parece matemáticamente sensato, porque dice que para el término del sexenio los mexicanos de menores ingresos con salario mínimo tengan la capacidad de comprar 2.5 canastas básicas”, indicó.

“La presunción es que en un hogar viven cuatro, dos trabajan y los demás no; lo que se quiere, es que alcance para cubrir la necesidad del que trabaja y el que no, y un extra; de esta manera se pretende mejorar su calidad de vida. Me parece extraordinario que se pongan metas para esos efectos parametrizaciones y demás”, señaló Sandoval.

Para lograr esto, el funcionario explicó que se necesita un crecimiento anual de al menos 12 por ciento, lo que implica que la inflación más el crecimiento del salario mínimo debe ser de al menos 12 por ciento anual.

En la ciudad, la situación es diferente. Según el economista, el salario mínimo en la ciudad solo alcanzaría para comprar 2.4 canastas básicas, lo que genera una inequidad de trato respecto a la meta nacional.

Además, si se aprueba el aumento del IVA en la frontera norte, el impacto inflacionario podría ser mayor. El IVA podría aumentar al 16 por ciento en la frontera norte, lo que afectaría a los consumidores y a los patrones.

El aumento salarial y la inflación son temas complejos que requieren una atención especial en Ciudad Juárez. Es importante que se tomen medidas para proteger la economía local y evitar que los consumidores sean los más afectados.

“Si a esto se le suma otras presiones inflacionarias que vienen, Juárez puede traer temas delicados. Sheinbaum ha planteado de qué va a refrenar el decreto de López Obrador del IVA, pero si para el 31 de diciembre no está, el IVA para el 1 de enero será de 16 por ciento en la frontera norte”, detalló el experto.

El problema es que si el salario a base de cotizaciones que se calcula con el salario diario, más vacaciones, el principal afectado es la aportación patronal y el consumidor.

Finalmente, dijo que es fundamental que se busquen soluciones para abordar la inequidad de trato respecto a la meta nacional y para mitigar el impacto inflacionario en la frontera norte.

