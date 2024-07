Necesario reconstruir el PAN para volver a ganar: Adriana Dávila en Juárez

La votación en el país del pasado 2 de junio fue la más baja en toda la historia del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que si queremos volver ganar elecciones, es necesario reconstruir al partido, pero también se requiere de la fortaleza institucional que da el ejemplo de una dirigencia nacional que tiene que ser capaz de separar el gobierno con el partido, sentenció la candidata a la dirigencia nacional del PAN, Adriana Dávila.

En su visita a esta frontera, la candidata al CEN de Acción Nacional platicó con la militancia del partido blanquiazul de la importancia que tiene de ver la reconstrucción del PAN en un momento tan complicado en la historia de México.

“No puede más una dirigencia nacional ser un lastre para los gobiernos panistas, ni tampoco la complacencia permanente cuando los panistas se equivocan, tiene que ser justamente el equilibrio de la construcción de una estructura que le permita regresar y recuperar las calles, donde se ha perdido en prácticamente todo el país”, enfatizó.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Celebró estar en esta ciudad fronteriza que para Acción es simbólico en su vida en su historia, porque aquí no solo surgió parte de las causas e identidades que daban vida como partido, sino que fue el mensaje democrático más fuerte que tuvo el país, primero aquí nació el fundador de Acción Nacional, pero también desde Chihuahua, la resistencia civil era un ejemplo para el país buscaban hace muchos años democratizar al país.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

La aspirante al CEN del PAN comentó que por el tipo de gobierno que tenemos a nivel nacional, por el régimen que se está instaurando desde hace seis años con López Obrador y Morena, el PAN debe volver a su origen y está obligado el partido a entender que el origen no es pasado y que el origen tiene que ver con los principios fundamentales que nos dieron vida, la dignidad de la persona humana, el respeto, la libertad y el bien común.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“A mí me da mucha tristeza venir a un municipio que me genera esta dualidad de sentimiento en donde, curiosamente, tuvimos de los mejores gobiernos, los perdimos y por algo no fuimos capaces de recuperarlo”, sentenció.

Agregó, “Hoy estamos obligados los que hacemos trabajo en Acción Nacional a entender el mensaje contundente que nos dieron los mexicanos en las urnas, no fuimos la opción que podían representarlos y si bien es cierto que tuvimos diez millones de votos, no son los votos suficientes que nos permitan con toda la fortaleza, enfrentar al gobierno”, enfatizó.

Adriana Dávila aseveró que, si el PAN no es capaz de contar con el respaldo ciudadano, muy difícil será enfrentar al régimen que con el pretexto del pueblo y no con la causa, lo que está haciendo el gobierno federal es llevar a este país a un desastre porque el hecho de que haya tenido el número de votos que tuvo, no significa que haya tenido un buen gobierno.

Como parte de su agenda de campaña del CEN del PAN, Adriana Dávila visitará los municipios de Chihuahua, Jiménez y Parral.

Nota original de El Heraldo de Juárez