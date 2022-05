“Ni una más”: Madres se manifiestan por los feminicidios en Juárez

“Exigimos justicia para Jessenia, Johanna”, “Ni una más”, “Estamos esperando la tarjeta Rosa para la salud de víctimas del feminicidio”, son algunas de las pancartas que cargaban madres durante manifestación.

En el marco del Día de las Madres, mujeres salen a manifestarse al exterior del Hospital General, ubicado sobre la Paseo Triunfo de las Américas.

FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Algunas de ellas pertenecen a la Red Mesa de Mujeres, mientras que otras, son madres de mujeres desaparecidas.

Algunas de ellas manifestaron que no tienen nada que celebrar debido a que no han podido encontrar a sus hijas y la autoridad no ha hecho nada para hacerlo.

Asimismo, mencionaron que la gobernadora María Eugenia Campos Galván, no ha cumplido con su promesa de entregarles una tarjeta rosa para madres víctimas de feminicidio.