Niega alcalde de Juárez querer una confrontación política con Maru Campos

No es mi intención entrar en un golpeteo político con Maru Campos, aseguró el presidente municipal de Juárez Cruz Pérez Cuéllar, después de las declaraciones emitidas por la gobernadora.

Esto tras la entrega de una carta donde pidió que Mario Vázquez trabaje, ante el desespero por el retraso de las obras.

Las declaraciones de la gobernadora fueron, "le estamos haciendo la tarea, yo creo que sería prudente que él se pusiera a hacer su chamba, ¿no? En lugar de estar viendo qué es lo que le toca al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal".

La carta fue motivada por el atraso de las obras en el Centro Histórico, donde el gobierno anterior trabajó un año y el actual va para dos, dijo en rueda de prensa.

El alcalde no dudó en dar réplica, solo se limitó a decir que respeta a la Gobernadora y que no se enganchará con el tema, seguirá trabajando.

“La idea nunca fue confrontar, honestamente nunca ha sido mi intención entrar en una confrontación, lo dije desde la campaña", han sido parte de sus respuestas ante diversas situaciones.

"Yo creo que la obligación del Presidente Municipal es tener una muy buena relación con el Gobierno del Estado y con el Gobierno Federal, eso es importante para mí señalar”, aseguró Pérez Cuéllar.

La máxima autoridad en la ciudad aseguró que no responsabiliza de los retrasos directamente a la Gobernadora, sino que únicamente busca que Obras Públicas haga su trabajo y entregue para darle seguimiento a la remodelación del primer cuadro de la ciudad.

“Sí, estoy un poco sorprendido con la reacción, no esperaba esa reacción, pero bueno, yo la respeto. Insisto, no voy a entrar en un nivel de confrontación porque no le sirve a nadie”, agregó.

