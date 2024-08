Niega juez absolución a Garduño; seguirá el proceso contra comisionado del INM

CD. JUÁREZ, CHIH. (OEM). - Por segunda ocasión un juez federal que revisa la causa 237- 2023, en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, negó liberarlo de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligación, por lo que seguirá el proceso en su contra, por el incendio registrado en la estación migratoria donde murieron 40 extranjeros y quedando heridos otros 27 personas.

Francisco Garduño, se presentó en una audiencia solicitada por la defensa y en la que pretendía dar por terminado el juicio que se sigue contra del mismo, mediante la presentación de una propuesta o plan para la reparación del daño a las 40 víctimas del incendio ocurrido el 27 de marzo del pasado año en la estación migratoria ubicada en esta ciudad.

Mientras que en el interior se celebraba la audiencia solicitada por los abogados del comisionado, afuera de los juzgados federales, en la avenida Tecnológico, se concentraron integrantes de organizaciones de los derechos humanos, para protestar y exigir justicia.

En lo que respecta a la audiencia, llegada la hora de la audiencia, (15:30), el juez declaró improcedente que se realizara la misma, en que se buscaba la suspensión condicional del proceso.

El juez de la causa alegó que la misma no se realizaría toda vez que dicho recurso ya se había solicitado por la defensa del comisionado desde el pasado mes de noviembre de 2023 y que en aquella ocasión se les había negado tal petición.

A mayor abundamiento, el juzgador dijo que la apelación la interpusieron el 22 de noviembre del pasado año y que dicho recurso fue resuelto el 24 de enero del presente año, donde se les negó también la apelación.

El titular del órgano jurisdiccional manifestó que luego que se le negó tal beneficio, los propios abogados del Comisionado Nacional interpusieron el recurso de apelación en contra de tal decisión.

Finalmente, el juzgador alegó, que la propia defensa de Garduño interpuso un recurso de amparo el pasado mes de marzo del presente año, en contra la decisión del tribunal de alzada de no declarar procedente la apelación contra la decisión del juez inferior de no aceptar la suspensión condicional del proceso mediante la propuesta del Plan de compensación de daños a las víctimas del incendio del 27 M, indicando que dicho amparo no se ha resuelto, no en definitivo y por ello resulta improcedente la audiencia planteada por la defensa.

A declarar cerrada la diligencia por arte del juzgador se pidió la posición de la defensa del Comisionado Garduño, quienes no dijeron nada al respecto.

Por otra parte, el abogado Marco Edgar Zavala representante de las organizaciones de defensa de los derechos humanos dentro de las cuales se encuentran: Fundación para la Justicia, Derechos Humanos en Acción e Instituto para las Mujeres en la Migración, celebró que la audiencia no se hubiera realizado, pues ellos son lo que estaban solicitando.

El Abogado Zavala abundó y dijo que esta petición de los abogados del Comisionado Garduño ya había sido solicitada en otras dos ocasiones y que ya se les había negado tal petición, refiriéndose en particular a la propuesta de “una suspensión del proceso condicionada”, basada en un Plan Compensación de daños.

Agrego que ellos como defensores de los derechos humanos, habían solicitado al juzgador que antes de tomar una decisión al respecto tenía que escucharse la opinión y dicho de las víctimas del fatal incendio y que por eso habían logrado que estuvieran conectados virtualmente a la audiencia 20 de las víctimas y que ellos habían logrado esto para efectos de que fueran escuchados en el juicio; sin embargo, la audiencia se declaró improcedente por el juez de la causa Víctor Hernández Calderón.

Mientras la diligencia jurídica tenía lugar al interior de los juzgados federales, a las afueras un grupo importante de integrantes de las organizaciones de derecho humanos realizaban una manifestación, exigiendo justicia.

