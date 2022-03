"No es lo mismo la violencia de Juárez que estar en medio de la guerra con tu hijo" : Javier Donlucas

El juarense Javier Don Lucas quien fue rescatado de Ucrania por el gobierno federal por los conflictos con Rusia, contó su historia de los momentos difíciles que pasó junto con su familia en aquel país.

Ahora que está en su tierra natal, mencionó que Juárez es la ciudad más hermosa y bonita del mundo y nunca ha tenido problemas de violencia, lo anterior luego que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, diera a conocer que Ciudad Juárez ocupa el lugar número seis en el ranking de las ciudades más violentas en el mundo, de acuerdo con la estadística.

Javier Donlucas ofreció una conferencia de prensa este día / FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

Señaló que dar una respuesta de que Juárez está catalogada como una de las ciudades más violentas, no podría responderlo al cien por ciento porque no ha estado involucrado en eso, pero si cuando estuvo la guerra de Felipe Calderón y estaba a favor de las madres que perdían a inocentes porque iban pasando por alguna agresión.

Yo nunca tuve problemas en Ciudad Juárez en esa cuestión de que si es violenta o no es violenta, siempre que he estado en Juárez y nunca me ha pasado nada, lo que sí no es lo mismo este tipo de violencia con estar en medio de las bombas con tu hijo en la noche cruzando dos kilómetros para llevarlo a salvo a un bunker, a menos ocho grados bajo cero, no hay comparación, no es el mismo estrés Señaló

Javier Donlucas aseveró que la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez se puede hacer y es un hecho que se está haciendo, no obstante, en Juárez no se ha bombardeado centrales eléctricas, ni agua, ni luz.

Aseguró que es necesario ver por los más necesitados a nivel nacional como en Juárez, por ejemplo, con niños que quieran aprender música y arte, que es lo que más se necesita.

Comentó que en su mente está regresar al país de Ucrania que es un país que le abrió las puertas, que lo dejaron publicar dos libros, le permitió ser director de la Academia de Arte Chopin, pero por ahora están felices de estar en Ciudad Juárez.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, brindó su apoyo al joven juarense que junto a su familia regresó a esta frontera, después de una larga travesía por huir de la guerra que se vive en Ucrania.

El alcalde Cruz Pérez Cuellar, acompañó a Donlucas en la conferencia de prensa / FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

El alcalde mostró su solidaridad con la pareja y su hijo, y señaló que el Gobierno Municipal está dispuesto en ayudarlos en lo que requieran, ya que de entrada el juarense tendrá que trabajar en el rescate de varios documentos personales.

“Nos da mucho gusto que como juarense esté de regreso en casa, y en lo que podamos apoyarlo a él y su familia, nos ponemos a sus órdenes y le damos la bienvenida”, expresó el presidente.

Javier Don Lucas Pelayo, joven de 33 años y licenciado en Música, agradeció al presidente municipal por su disposición y ayuda para que él y su familia viajaran de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, así como al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por enviar un avión a Ucrania, y a la diputada Andrea Chávez, quien gestionó para que otros mexicanos pudieran regresar de ese país.

“Agradezco también a mi familia y amigos y a toda la gente que sin conocernos estuvo orando por nosotros y por quienes nos brindaron todo su apoyo, nos abrieron las puertas de sus casas para ofrecernos lo que tenían”, señaló.

Javier es originario de esta localidad, e hijo de padre juarense y madre colimense. Estudió la licenciatura en Música y formó parte del Instituto Para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) hasta el año 2018, además fue profesor de la carrera de Producción Musical en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

"Siempre que he estado en Juárez y nunca me ha pasado nada", dijo Javier Donlucas / FOTO: Luis Torres | El Heraldo de Juárez

El joven viajó por varios países y se casó aquí con una mujer ucraniana, y aunque viajaron a aquel país solamente para visitar a los padres de su esposa, debido a las complicaciones que tuvieron en el embarazo, optaron por quedarse a vivir en Ucrania donde Javier trabajó en restaurantes mexicanos, hasta que se convirtió en el director de la Academia de Música y Arte.

Así mismo trabajó en Ucrania con niños con necesidades diferentes y escribió dos libros de métodos de enseñanza de música, además estuvo trabajando con artistas y poetas, sin embargo, hace unas semanas su vida cambió luego de los bombardeos de Rusia.

Después de un largo recorrido por distintos lugares, buscando huir por alguna frontera, Javier logró viajar a México junto a su esposa e hijo en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Bucarest, Rumania.

Ahora, el joven busca apoyar a otros mexicanos y ucranianos, y lanza un mensaje para que la ciudadanía se solidarice y apoye a quienes requieran ayuda.