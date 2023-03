"No estaba en horario laboral": esposa de detenido por incendio en INM exige justicia

Un hombre identificado como Daniel Goray, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, al cual se le señala como uno de los que estuvieron en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde se registró el incendio que termino con la vida de 39 migrantes.

Mediante redes sociales, la esposa de Goray, publicó una carta en la que se aclara que efectivamente él trabaja en ese lugar, pero a la hora de los hechos no estaba en la oficina, él estaba en su casa descansando porque no tenía turno.

Fernanda Chacón, esposa de Goray, publicó la carta solicitando apoyo de la ciudadanía para que no se cometa una injusticia con él, que den con los verdaderos culpables y no den chivos expiatorios.

En pocos minutos, la carta publicada en Facebook tenía alrededor de 300 comentarios y en ellos se mostraba la solidaridad con la denunciante entre los que se encuentran ciudadanos y políticos que querían contactarla para ayudarla en su problema.

Daniel Goray Yosioka, es parte de los detenidos como consecuencia de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos en la muerte de los 39 migrantes la noche del pasado lunes.

La carta que publicó Fernanda Chacón en su Facebook fue la siguiente:

"¡EXIJO JUSTICIA PARA DANIEL GORAY!

En el caso de los migrantes en Ciudad Juárez

Daniel es un esposo, excelente papá, hijo, hermano, amigo y sobretodo es un MEXICANO HONRADO. Hoy, las autoridades lo acusan por el incidente en el INM de Ciudad Juárez, donde lamentablemente fallecieron más de 30 seres humanos!

¡PIDO A TODOS SU AYUDA!

Sí, el trabaja ahí pero Daniel NO estaba en horario laboral, No se encontraba en las instalaciones cuando ocurrió el incendio, es más, ¡NO es el responsable de ese lugar! Estaba conmigo, en casa. No tiene responsabilidad alguna ni por omisión ni por decisión.

¿De qué lo están acusando?¿De qué se trata? ¿De buscar culpables solo para decir que ya detuvieron a los “responsables”?

FAMILIA, AMIGOS, COMPATRIOTAS… pido encarecidamente su ayuda para que este mensaje llegue a quien deba llegar

Señor Presidente, ¡Por Dios! Apelo al sentido humanitario de sus políticas, también para quienes han servido con honradez a su gobierno y han apoyado para construir su proyecto de nación.

Desde el día de ayer a medio día Daniel fue citado a declarar y hasta el momento no se me ha notificado nada. Interpuse un amparo para que lo dejaran comunicarse conmigo y solo recibí a las 4:00 am del día de hoy una llamada en la que me dijo que lo dejaron salir para inmediatamente detenerlo con una orden en la que al parecer se le acusa de homicidio!!

TE AMO MI AMOR!! NO VOY A PARAR HASTA QUE ESTES CON NOSOTROS!", finaliza la carta que redactó la esposa de Daniel Goray.

