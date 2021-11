No habrá venta nocturna en El Paso por "Black Friday"

El tradicional ‘’Black Friday’’ será celebrado este año el próximo 26 de noviembre, un día después del Día de Acción de gracias, sin embargo, en esta ocasión no se realizarán las típicas ventas nocturnas en El Paso.

Será entre las cinco y las seis de la mañana del viernes cuando comiencen las ventas que tradicionalmente vienen con grandes descuentos en todo tipo de productos, cabe mencionar que, la mayoría de los negocios mantendrán sus puertas cerradas el jueves de acción de gracias, esta información fue recabada en recorrido por los grandes negocios de esta ciudad fronteriza.

FOTO: Miguel Limón | El Heraldo de Juárez

Debido a que no se quieren tomar riesgos, ni descuidar las medidas sanitarias, las tiendas han optado por no llevar a cabo las ventas nocturnas, que son caracterizadas por grandes multitudes y avalanchas de compradores que buscan aprovechar los mejores descuentos que se ofrecen.

Se conoce le conoce como ‘’Black Friday’’ o viernes negro al día que marca el inicio de la temporada de compras navideñas, el arranque se da en ese día, con significativos descuentos en los pequeños negocios, así como en las grandes tiendas.

Estos serán los horarios de apertura para las ventas del ‘’Black Friday’’ el 26 de noviembre en los principales negocios de El Paso: Walmart 5:00 am; Cielo Vista Mall 6:00 am; Target 7:00 am; Academy Sports 5:00 am; Costco 6:00 am; Best Buy 6:00 am; Kohl’s 5:00 am; JC Penney 5:00 am; Macey´s 6:00 am; Home Depot 6:00 am.