No hay agenda clara en el CCE y por eso estamos despegados de ellos: Canacintra

"No veo una agenda clara en el CCE y por eso estamos despegados de la actividad que ellos llevan a cabo", señaló Jesus Manuel Salayandia de la Canacintra al ser entrevistado.

"Ellos, los del CCE, lo saben y no es ningún secreto por qué yo se los he dicho, no veo una agenda definida de parte de ellos y no veo compromisos reales con el gremio así que mejor ellos allá y nosotros en Canacintra acá por nuestro lado", señaló el joven líder gremial.

El pasado lunes se llevó a cabo una rueda de prensa en las instalaciones de la Cmic que fue convocada por el Consejo Coordinador Empresarial y en la que se abordo el tema de la Plataforma Centinela por parte del Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, evento al que no acudió Salayandia Lara.

" No veo proyectos claros y la verdad es que en muchas de las ocasiones siento que solo voy a perder el tiempo en esas reuniones. Creo que se trata de exigirle a la autoridad que haga su trabajo y no de ir a decirles que estamos de acuerdo en todo lo que ellos hagan" agrego Salayandia Lara.

"Organizan eventos como el de Loret ahí en la Cité pero a final de cuentas son eventos sociales, no veo un beneficio claro para los socios y pues la verdad como que ese tipo de eventos no le abonan nada a nuestros agremiados", enfatizó Salayandia Lara.

"En el caso de un servidor siento que soy más de acción y de proponer cosas que ayuden a nuestros agremiados, ir a sus empresas y ver sus necesidades y en qué les podemos echar la mano, salir de la oficina y ponernos a hacer nuestro trabajo", refirió el líder de Canacintra.

" Presentamos una iniciativa para que el congreso del estado tome en cuenta a la proveeduría local, una acción que es en favor de nuestro gremio y pues la verdad es lo que como cámaras estamos obligados a hacer, cosas que les ayuden a nuestros socios", recalcó.

" Me dicen que por qué estoy chavo y soy medio impulsivo es por qué a veces me conduzco así, la verdad es que pienso que las cosas deben hacerse bien y a la primera y siempre pensando en tus representados y no desde atrás de un escritorio" , finalizó Salayandia Lara.

