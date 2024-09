"No hay indicios de que se repita el 'Jueves Negro' en Juárez": Alcalde

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar emitió un mensaje a la ciudadanía debido a amenazas a escuelas y por afectación que ocurrió a cámaras de seguridad: “Primero decirles que estamos muy atentos, muy alertas, no solo la policía municipal, sino los tres niveles de gobierno, estamos en comunicación e intercambiando información de manera permanente; no tenemos ningún dato que nos lleve a pensar que estamos en una emergencia”.

“Si hubiera algún dato que compartir en términos de alguna emergencia, lo haríamos inmediatamente”, dijo Pérez Cuéllar.

Aunque por el momento no hay indicios de que pueda repetirse eventos violentos en contra de la ciudadanía, como aconteció el “Jueves Negro”, el alcalde mencionó que están muy atentos y alertas.

“Es importante no subestimar nada, pero no tenemos ningún dato fehaciente que podamos pensar que pueda ocurrir algo, estamos muy atentos porque hay una especie de rumorología muy fuerte, le pedimos a la gente que esté con calma, con cautela”, mencionó el presidente municipal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Reiteró que de surgir algún tipo de alerta, inmediatamente darán a conocer la información a la población juarense, por el momento invita a que todos continúen con la actividad normal, con sus precauciones debidas, pero no deben alarmarse.

El alcalde señaló que actualmente se lleva a cabo una investigación para dar con el paradero de los responsables de los daños de las cámaras tanto municipales como estatales que fueron dañadas a balazos el miércoles por la tarde.

Finalmente, Cruz Pérez Cuéllar, recalcó que está en contacto constante con el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Muñoz, ya que ellos están realizando monitoreos, además reiteró que trabajan con la Guardia y Ejército Nacional y Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Publicado en: El Heraldo de Juárez