No importa lo que hagamos, si allá no hay personal: Ibáñez ante cierre de Puente Libre

Después de la notificación que hizo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza o CBP con relación a que por tiempo indefinido -a partir de este viernes 14 de abril- el puente Córdova Américas estará cerrado para tráileres vacíos o con carga de exportación, el representante de la gobernadora, Oscar Ibáñez Hernández, resaltó que por mucho que se tengan propuestas, estas no se respetan por parte de la autoridad americana.

“Tuvimos la reunión que convocó la gente de Índex y donde se tomaron las medidas que normalmente se toman en estas circunstancias, nos coordinamos todos para que cada quién lo que le toca hacer, los de vialidad municipal, los de seguridad estar monitoreando puentes internacionales”, mencionó.

- ¿El Gobierno del Estado realizó sugerencias o contribuyó con los acuerdos?

“Nosotros hicimos unas propuestas de cómo modificar los tiempos de importación y exportación para tratar de utilizar mejor la infraestructura porque lo que sucede es que hay unos tiempos fijos en los que se abre la aduana de lado mexicano y de lado norteamericano entonces así van programando la importación y exportación”, dijo Ibáñez Hernández.

“La importación no se suspendió se dejó el carril abierto y se está trabajando con la gente de aduanas para ver si quieren habilitar otro carril de regreso por que la importación es menor y entonces eso poder abrir otro espacio a contraflujo para que pudieran procesar más exportaciones, eso lo estábamos acordando ayer, nomás que hoy nos dicen que tienen que mover personal, entonces no importa lo que hagamos de este lado, pues si allá no hay personal para que atienda las garitas, simple y sencillamente no, no se puede acelerar el tráfico”, comentó.

- ¿Qué acciones se han implementado según lo establecido en la reunión?

“Por ejemplo hoy -este viernes-, nos acaban a de avisar a las 10:00 de la mañana se redujeron tres líneas de tráfico de garitas en el puente de Zaragoza, que ayer se acordó que se iba a habilitar para carga porque no tuvieron suficiente personal los de CBP y los va a reubicar para atender a los migrantes”, agregó.

“Ahorita la operación el puente Zaragoza pues también es más lenta ustedes pueden ver la fila aquí en el Puente Libre también es más lenta porque están básicamente quitando personal de las garitas para ayudar a procesar a los migrantes”.

“Son los efectos que se tiene y es una afectación económica para toda la ciudad y para toda la gente que tiene que estar interactuando diariamente en los cruces, pues también y lamentablemente en las áreas aledañas porque eso congestiona el tráfico”.

Finalmente se comentó que la aduana americana ha tenido problemas con su sistema anteriormente y ahora ya es también con el personal para atender, entonces si son temas que se comentan en las reuniones y se plantean alternativas, que aplica tanto para a las organizaciones de transportistas y al resto de los sectores involucrados.

