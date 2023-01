No les vamos a decir a esos tipos en dónde estamos en las investigaciones: gobernadora

Tras concluir el homenaje fúnebre de los 12 elementos de seguridad que perdieron la vida dentro del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) número 3 y en un enfrentamiento en avenida del Valle de Sol, la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, emitió un mensaje a toda la ciudadanía diciendo “Estamos en Ciudad Juárez y en todo el Estado y no vamos a bajar las armas, no vamos a bajar los brazos, no vamos a bajar la convicción que tenemos no nos vamos a rendir ante los obstáculos, no nos vamos a detener y vamos a hacer todo lo que sea necesario y yo como Gobernadora voy hacer todo lo que sea necesario por reivindicar esta situación que se ha venido dando”.

Informó que se venía viviendo un año, de baja en los índices delictivos de hasta un 25 por ciento en los homicidios, “Veníamos controlando la situación en Ciudad Juárez, así como se logró hacer en el 2010, después de la lamentable situación de violencia que se dio en el 2007, este hecho vino a confrontar todo lo que habíamos estado haciendo durante el año, pero vamos por un buen camino”.

Respecto a su sentir por lo ocurrido, Campos Galván, expresó que es desgarrante ver el dolor de las familias y saber las condiciones en las que están trabajando y lo que está sucediendo en el interior del Cereso.

En el tema de la investigación y responsables de lo ocurrido dentro del Cereso, Maru Campos, señalo al director, quien ya fue cesado.

“Me gustaría decir como vamos con las investigaciones, pero no puedo hacerlo por razones de seguridad y entorpecer las investigaciones, no les vamos a decir a esos tipos en donde estamos en las investigaciones”, declaró.

“Este gobierno está trabajando muy fuerte para reivindicar esta situación al interior de los 11 penales, que tiene a su cargo el gobierno del Estado, estamos trabajando en la dignificación de los cuerpos policiales”, dijo la gobernadora.

Informó que después del jueves negro se hicieron varios cambios al interior del Cereso y se hizo una petición de traslado de “El Neto”.

Adelantó que este 2023, se tiene preparado un paquete de incentivos por parte de la Secretaría de Hacienda en cuanto a vivienda, seguros médicos y de vida, becas para niños y jóvenes en las universidades y esto será dirigido a todas las corporaciones del Estado.

A los visitantes de El Paso, Texas, que no quieren venir a Juárez por los recientes hechos de violencia le dijo: “Estamos trabajando gobierno del Estado y estamos teniendo resultados permanentes en la ciudad y dentro del Estado”.

Indicó que en cinco años no había habido una disminución de homicidios dolosos como se tenían en el año 2022, aclaró que está controlando la situación, hasta que esta tragedia se llevó a cabo.

“Estamos viviendo la cruda de una borrachera de indolencia, de omisión, de una borrachera de dejar de hacer y falta de escrúpulos de las administraciones pasadas, no estoy justificando absolutamente ninguna situación, pero quiero poner a los juarenses en el contexto real donde estamos parados”, aclaró Campos Galván .

Y recalcó que lo ocurrido fue responsabilidad del director de Cereso y ya fue cesado.

Nota publicada en: El Heraldo de Juárez