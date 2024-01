“No merece ese trato”: Lamenta alcalde de Juárez declaraciones de Maru Campos contra AMLO

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar lamentó las declaraciones de la gobernadora Maru Campos al exigir al gobierno federal deje de ser omiso, de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua.

El alcalde señaló que el gobierno federal, ni el presidente de México y ninguna persona merece ese trato, además de que es evidente de que se está haciendo un esfuerzo para combatir la inseguridad y que el tema de la inseguridad es un tema que corresponde a los tres niveles de gobierno.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván declaró el martes al preguntarle sobre el secuestro de las cuatro personas de la familia LeBarón, en donde señaló que esas cosas no tienen que suceder, que son situaciones del fuero federal y tienen la omisión y la indolencia completa.

Además, que exigió al gobierno federal ponga atención a través de su Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ponga atención en el estado de Chihuahua y que deje de ser omiso, sino es que decir pendejo de lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua”.

El presidente municipal de Ciudad Juárez externó que no es correcto quitar el problema culpando a otro nivel de gobierno, “no me parece que sea lo adecuado, ni lo que los ciudadanos quieren, yo lo lamento y a seguir trabajando y apoyando al presidente López Obrador”.

Reconoció el apoyo del ejército mexicano y de la Guardia Nacional; por poner un ejemplo, en el sentido de que, si el municipio contratara a todos los policías de acuerdo a las estadísticas deberíamos contratar, ya no podríamos hacer obra porque nos quedaríamos sin recursos.

Indicó que la presencia de la Guardia Nacional no nada más en Ciudad Juárez, sino en todo el país ha sido de mucha ayuda en términos de patrullaje, además, el tema de seguridad es el último que debería de partidirizarse.

“Yo tengo que ser congruente con lo que estoy diciendo, lo he dicho desde el día de la administración, nosotros vamos a seguir coordinando con el Estado, con la Federación, es obvio que me iban ustedes a preguntar sobre eso, por eso digo que lamento esas declaraciones, no creo que abonen, pero independientemente de eso, seguiremos trabajando porque esa es nuestra obligación”, puntualizó.

