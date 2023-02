"No nos quieren aquí y tampoco nos deja ir": migrantes se quejan del INM en Juárez

Migrantes de Venezuela pasaron la noche afuera del Instituto Nacional de Migración (INM) esperando un permiso para trasladarse a otra frontera, pues ya cuentan con cita con autoridades norteamericanas que sacaron a través de CBP ONE, sin embargo, se entregan sólo 30 permisos por día y podrían perder la cita.

Te recomendamos: Embajador de EU sostuvo reunión privada para analizar problemática sobre migrantes

Esta mañana más de 50 venezolanos pertenecían afuera del INM muy molestos porque, podrían perder su cita con autoridades norteamericanas, la cual han tardado hasta dos meses en conseguir a través de la aplicación móvil CBP ONE.

FOTO: Ismael Villagómez | El Heraldo de Juárez

La mayoría de las personas que estaban afuera del INM tienen cita para esta semana y los primeros días de marzo, pero la aplicación los envió a otros puertos de entrada en otras ciudades, por lo que requieren el permiso para trasladarse a otra frontera.

“Tengo seis meses en esta travesía, duré dos meses para que me saliera el registro de CBP ONE, para perderlo en 12 horas, el INM deben ser conscientes”, dijo Laura que tiene cita en esta semana y si no consigue su permiso entre martes y miércoles para ir a otra frontera perderá su entrevista.

“Que nos den la oportunidad de irnos, si estamos en la calle y no tenemos permiso nos corretean, si caminamos nos quitan la poquita plata que tenemos, nos queremos ir y no nos dejan, todo lo que queremos es trabajar y mandar dinero a nuestra familia en Venezuela, yo tengo a mis cinco hijos allá”, agregó Laura.

Todas las personas que estaban congregadas afuera del INM mostraron a periódico El Heraldo de Juárez, su confirmación de cita.

“Yo llegué a las 11:00 de la noche del lunes, estuve toda la noche sentada en una banca, me anoté en una lista y era el número 50, hoy (martes) es mediodía y nadie a salido a atenderme, mi cita es el domingo en Nogales, tengo seis meses aquí en Juárez”, dijo Iritxa de 57 años.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además comentaron que la Central Camionera si no llevan el permiso del INM, no les venden un boleto.

“Por ser migrantes somos un estorbo, tenemos la posibilidad de pasar legal para el otro lado y ahora nos impiden la posibilidad, es una tranca eso de que sólo a 30 personas puede atender el INM, que nos den la oportunidad de irnos”, expresó otro de los venezolanos que tiene su cita el próximo 24 en otra frontera.