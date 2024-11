No se adelantará en Chihuahua la salida de vacaciones al nivel básico: SEyD

Se confirmó por parte de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) que en Ciudad Juárez no se ha dado la autorización del cambio de fecha de la salida para el periodo vacacional de invierno, como se ha dado a conocer en otros lugares de la República Mexicana. Lo antes mencionado fue dado a conocer por Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, quien aseguró que es muy posible que no existan modificaciones para Chihuahua.

El tema se aclaró luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunciará que se daría un cambio en la salida del periodo vacacional de invierno. Esta decisión abarca a todos los alumnos de primaria y secundaria a lo largo y ancho del país; sin embargo, la SEyD confirmó que en el estado no se ha hecho la notificación de esta modificación.

“Acabo de platicar con el maestro Gerardo Arrieta quien es nuestro coordinador en la Zona Norte de las escuelas estatales y me dice que no, hasta ahorita hoy 27 de noviembre del 2024 no hemos recibido ninguna notificación oficial por parte de la Secretaría de Educación en el Estado de Chihuahua”, insistió.

A partir del próximo 19 de diciembre, los alumnos terminarán clases, para luego disfrutar de sus vacaciones hasta el día 9 de enero; es decir, cerca de 20 días de descanso.

"Este tipo de decisiones de inmediato o sea, en cuanto el maestro Arrieta recibe la notificación por parte del Centro del Estado que es la capital, nosotros inmediatamente bajamos la instrucción", resaltó Fuentes Estrada.

"Le quiero asegurar que aquí nuestros maestros son muy comunicativos. La verdad es que inmediatamente baja las notificaciones de veras, todas las notificaciones, es increíble", puntualizó.

Este próximo viernes como es el último del mes, se suspenden las labores por Consejo Técnico, por ello los alumnos no tendrán clases.

"Sí, definitivamente noviembre 29 es de consejo técnico por consiguiente, se suspenden", añadió.

