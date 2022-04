"No es populismo, se llama justicia social": Adán Augusto por Revocación de Mandato

"Después hablamos porque vamos retrasados, sería una falta de respeto", expresó el secretario de Gobernación Adán Augusto López a su arribo a la Asamblea Informativa de la Reforma Electica.

(Lo veremos más seguido en la ciudad), Si claro", respondió el secretario.

Llegó a las 19:00 horas a la sede del evento, acompañado del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, adentro ya lo esperaba el delegado Juan Carlos Loera.

Te puede interesar: Se invertirán más de 50 mdp en salud para NCG: Maru Campos

El secretario fue el último en pasar a exponer, donde mencionó el movimiento de transformación, dijo que los diputados apoyan la reforma.

"El primer ejercicio de revocación y los mexicanos vamos a decir que se quede Andrés Manuel López Obrador, si me corren los del INE, poca valía tendríamos no apoyar, no se llama populismo, se llama justicia social", destacó.

Los tambores resonaron en el salón Anitas por los cientos de personas que lo abarrotaron.

Debemos entender que es un movimiento, nos creemos muy ching.. que mis chicharrones truenan, no es así, ya vendrá el tiempo de la cosecha", indicó.

Al concluir el evento el secretario fue cuestionado por la construcción del hospital del Seguro Social.

"Se esta terminando el proyecto para iniciar la construcción, no todavía (no está listo) porque hubo unos detalles por la posesión de la tierra", informó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

"(Dijo que en 20 días se resolvía), yo espero que en el transcurso de abril quede, hay un problema de tenencia de la tierra, no se ha resulto", agregó.

Con respecto al gasolinazo, el secretario mencionó " de eso si no sé".