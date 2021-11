No se sube la tarifa de Transporte Público en Juarez: Maru Campos

En conferencia de prensa, la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván, reafirmó que no habrá incremento en la tarifa de transporte público en Ciudad Juárez.

“Con la tarifa del transporte he sido muy clara y quiero refrendar mi compromiso con los juarenses. No va haber aumento de la tarifa al transporte público si este no se mejora”, aseguró la gobernadora.

Indicó que hay mucha controversia en el tema, sin embargo se busca disminuir la carga económica que tiene los Chihuahuenses, por lo cual no se cargará la mano a los con el aumento del transporte público.

Agregó que en Juárez se necesita nuevas rutas alimentadores y terminar el BRT y mientras tanto no habrá aumento a la tarifa del transporte.