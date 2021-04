¡No te dejes engañar! Contadores falsos ofrecen servicio en redes

Ciudad Juárez.- Contados Públicos alertan a las personas que vayan a hacer la declaración fiscal anual 2020 como personas físicas durante el mes de abril, de que no vayan a caer en estafas por quienes se anuncian a través de redes sociales ofreciendo sus servicios, ya que no cuentan la profesión para realizar estos trámites ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), aseveró Víctor Hugo Torres, vicepresidente de Actividades Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez.

“Si tu te metes a las páginas de internet anda gente que no es contador y anda ofreciendo a hacer hasta por 50 pesos una declaración, entonces la gente se va por ese lado y a lo mejor si le pega si no hubo ningún problema con los datos del patrón que ni información subió, pues a lo mejor es nada es decir que si y mandarlo con los datos que tiene el SAT, pero el problema es cuando la autoridad no le regresa en automático a lo mejor una devolución que tuvieran a favor y a la persona que le pagaron 50 pesos, obviamente no va a saber como hacer un trámite de devolución”, advirtió.

Expuso que estas personas que se anuncian en internet es gente que no tiene la preparación mínima, únicamente lo que hizo es que exploró la página, supo dónde era, ponen que sí y mandan la declaración fiscal anual, pero no revisan la información para saber si hubo un detalle y a veces el SAT por alguna razón le detienen la devolución.

“Acabo de ver un anuncio en una página de empleos de maquiladora donde alguien subió ahí, te hago que te regrese dinero el Infonavit por ejemplo, te cobro 50 pesos y ahí está la gente solicitando los servicios y empiezan a cobrar por las tiendas de conveniencia y les empiezan a depositar, después la gente se siente engañada porque realmente a lo mejor ni tenía un saldo a favor o no tenía deducciones personales que pueda descontar al año”, sentenció.

El vicepresidente de Actividades Fiscales del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Juárez aseguró que muchas de las veces ni pasantes de Contaduría son las personas que se anuncian en las redes sociales ofreciendo los servicios de hacer la declaración fiscal a las personas que lo soliciten.

Hizo el llamado a las personas físicas que vayan a hacer su declaración fiscal anual para que se acerquen con un profesional, que revisen la situación si realmente tiene derecho a solicitar la devolución o ver si realmente a lo mejor el patrón ya le presentó su declaración.

Comentó que cualquier persona que tenga dudas para hacer su declaración fiscal puede acudir al Colegio de Contadores Públicos en la calle Manuel Díaz H. 520 casi esquina con Henry Dunant en la zona Pronaf para que lo canalicen con un Contador Público para lo pueda auxiliar o en su caso pueden comunicarse al teléfono (656) 613 4750.