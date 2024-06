Nos sacaron del albergue porque no quisimos participar en lecturas de la Biblia: Migrante

Migrantes solteros que viajan con sus hermanas, tías, primas, denuncian que son separados de su familia en la Carpa Provisional Migratoria y no quieren llegar a otros los albergues porque en algunos los obligan a profesar una religión en la que no creen.

Eduard es un venezolano que viajó con su hermana y sobrinos, llegaron hace unos días a la Carpa Provisional, pero a todos los hombres solteros o aquellos que llegaron en pareja y con hijos, pero no tienen cómo confirmar que son un núcleo familiar, son separados y enviados a albergues religiosos como en el caso de él, que fue a La Esperanza.

En las carpas solo admiten matrimonios y niños, de ahí los mandan al espacio humanitario La Esperanza y son obligados a participar en actividades religiosas, estén o no de acuerdo.

“A nosotros nos sacaron porque no quisimos participar en lecturas de La Biblia, pero yo opino que la creencia es de cada quien; nos echaron, nos dijeron si no quieres participar aquí vete”.

Aclaró que ellos agradecen la ayuda que brindan, porque les dan un techo para dormir, para bañarse y comer.

“Pero no pueden implementar una regla que no es merecida; entendemos que nos pongan a limpiar, a lavar los baños, porque estamos ahí, pero lo que no pueden hacer es imponer una religión, era un albergue Cristiano que parece que es una dictadura”, platicó Eduard, quien prefiere estar durmiendo en la calle.

Sobre las medidas más reforzadas y estrictas que niegan el asilo a migrantes que entren de manera irregular que estableció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el venezolano opinó:

“Entendemos la medida del presidente Biden, porque sabemos que hay venezolanos malos, pero también hay buenos, solo queremos una oportunidad en el país”.

Dijo que todas las medidas que imponen deberían anunciarles con tiempo para evitar que el migrante pasase toda una travesía de pesadilla para el inalcanzable sueño americano.

