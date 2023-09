Nuevas empresas inician hoy a recolectar basura en Juárez

Esta mañana empezó desde muy temprano el servicio de recolección de basura con las cuatro empresas que ganaron la concesión en Ciudad Juárez, por lo que se espera regularizar el trabajo y abatir el rezago que existe.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, precisó que desde la mañana de este martes debieron estar circulando las 120 unidades recolectoras por toda la ciudad, cada una en sus respectivas zonas.

Indicó que a pesar de que ya se estará trabajando en todas las áreas de Ciudad Juárez, es importante que los ciudadanos reporten los lugares donde haya acumulamiento de desperdicios para recogerlos y evitar mayor rezago.

Así mismo, dijo que sin importar cómo fue el trabajo de la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), actualmente, el Gobierno Municipal debe trabajar para que el servicio de recolección de basura esté completamente regularizado en el lapso de dos a tres semanas, es decir, que no haya quejas o que éstas se reduzcan en la mínima expresión.

“Hubo etapas en que dieron buen servicio, en la nuestra no fue muy buena, en algunos sectores sí atendían, pero en otros no, pero no puedo opinar por los 17 años que tuvieron la concesión en la ciudad, lo que sí es que hubo momentos en que administraciones municipales renunciaron y prácticamente se convirtieron en empleados de PASA y esto fue cuando les dieron concesiones que no se debieron haber dado, es como si yo les cambio el contrato a las empresas para darles beneficios”, explicó el edil.

Respecto a las 91 unidades que PASA transfirió al Municipio, el alcalde indicó que están en revisión para conocer la situación en que se encuentran, pero la idea es que las empresas trabajen con las 120 unidades nuevas y que los camiones usados sean utilizados para cubrir las quejas.

Comentó que serán de gran ayuda los contenedores que se estarán colocando en algunos sectores de Juárez donde hay calles de difícil acceso para los camiones recolectores.

Dijo que actualmente están trabajando 90 unidades nuevas en las distintas zonas de la ciudad y mañana saldrán los 120 camiones nuevos.

