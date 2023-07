Obras demoradas en Juárez provocan intercambio de declaraciones entre alcalde y Estado

"No ando buscando pleitos, no he hecho declaración de la JMAS, no entiendo bajo que dinámica o por qué el porro de Oscar Ibáñez ha estado haciendo esto", señaló el alcalde en rueda de prensa de última hora tras los señalamientos del representante de la gobernadora.

¿Yo solo le tengo una pregunta cuántas calles y donde han pavimentado el Estado?, también parece que tuviera una confrontación con la gobernadora o así lo quieren hacer ver, dijo Pérez Cuéllar.

La tarde de este viernes el alcalde citó a rueda de prensa para defenderse de las constantes declaraciones que está dando el representante de la gobernadora.

Desde que Pérez Cuéllar declaró que haría una carta para pedir se agilicen las obras del BRT en el Centro se dieron una serie de declaraciones entre ambos niveles de gobierno.

La gobernadora también entró en la dinámica en el evento que tuvo la JMAS donde le pidió a cruz que se ponga a trabajar.

Hace unos días la diputada Marisela Terrazas se hizo presente en la presidencia municipal para dejar un escrito donde pedía se aclararán algunas irregularidades del Presupuesto Participativo.

Después la diputada Daniela Álvarez anunció un programa de bacheo en la ciudad y lo traducen a una forma de descalificación o para querer dejar en mal al municipio por el deterioro de las calles.

Finalmente, el alcalde dijo vamos a seguir trabajando, lamentó que me vea obligado a responder también, pero el que calla otorga.

