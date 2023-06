¡Para calor, el de Chihuahua! Juárez tiene uno de los récords de calor registrados en México

Un autentico infierno, es lo que están viviendo millones de personas con la onda de calor que azota a México y que ha generado récords de altas temperaturas en varías ciudades y estados.

Sin embargo, y por más intenso que sea el calor en estos momentos, en Chihuahua, Ciudad Juárez está impuesto ha tener días con calor extremo e, incluso, cuenta con uno de los registros de mayor temperatura en la historia del país.

El día en que Ciudad Juárez superó los 50 grados.

La actual ola de calor, ha provocado que la temperatura en algunas ciudades es superior los 40 grados, algo muy extremo, que, sin embargo, para Ciudad Juárez no es algo que desconozca.

Incluso, para los fronterizos no necesitan fenómenos naturales raros como este, para que el termómetro supere los 40 grados, alcanzando temperatura común de hasta 44 grados en los días de julio y agosto de cada año.

No obstante, existen dos fechas en que hasta los juarenses no pudieron soportar el calor, de la cuales una, hasta, marcó un récord histórico.

⚠️☀️ Se mantendrá la tercera #OndaDeCalor sobre #México, durante el resto de la semana.



¡Toma tus precauciones! ⬇️ pic.twitter.com/5QZtwKmFuj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 14, 2023

Los 47 grados del año 2021

Para marcas de calor intenso, no tendríamos que alejarnos mucho de actualidad, ya que apenas hace un par de años se tuvo un registro de 47 grados.

Fue precisamente el 28 de junio del 2011, cuando Juárez tuvo esta marca de calor, algo que sorprendió a muchos expertos, ya que no se alcanzaba algo así desde varias décadas.

50.5 grados, el récord histórico de calor en Ciudad Juárez

Si 47 grados pueden ser infernales, eso no fue nada para el récord histórico que ha tenido Ciudad Juárez en cuanto a calor se refiere, el ocurrió en los ya lejano año 1950.

Curiosamente, fueron 50, también los grados que alcanzó el termómetro en esa ocasión, llegando a rozar casi con los 51, de acuerdo a datos de la publicación “Récords meteorológicos en México” publicada en Wikipedia.

Fue el 5 de junio del mencionado año, cuando se registró esta increíble marca, convirtiéndolo oficialmente en el día más caluroso de Ciudad Juárez en toda la historia registrada.

Estos sorprendentes 50.5 grados, significa no sólo lo máximo que ha llegado Ciudad Juárez, sino en todo el estado de Chihuahua, no obstante, no está ni cerca de ser el mayor récord en el país.

Los récords de altas temperaturas en Juárez

El primer lugar es San Luis Río Colorado de Sonora, quien de acuerdo a la tabla, se reportó una temperatura de 52.5 ºC; le sigue Mexicali en segundo lugar, quien registró una temperatura de 52.0 ºC.

El tercer lugar lo ocupa Huetamo, Michoacán registrando 51.2 ºC; en cuarto lugar encontramos a Navojoa, Sonora con un récord de 50.6 ºC.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Mientras tanto, Ciudad Juárez ocupa el quinto lugar nacional con un registro de 50.5 ºC.

Los siguientes puestos son de Tepaltepec, Michoacán con 50.3 ºC; Huejutla de Reyes, Hidalgo con 50.0 ºC; Los Mochis, Sinaloa con 49.5 ºC; Jesús María, Nayarit con 48.9 ºC; Ciudad Altamirano, Guerrero con 48.3 ºC y Ciudad Valles, San Luis Potosí con 47.0 ºC.

Publicado en: El Heraldo de Juárez