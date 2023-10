Optan traileros por cruzar cargas en Santa Teresa

Operadores de quinta rueda continúan optando por realizar sus cruces por el Puente Jerónimo- Santa Teresa, donde las revisiones están a cargo de autoridades de Nuevo México y evitar los prolongados tiempos de espera en el cruce de Zaragoza-Ysleta, donde está la presencia del Departamento de Seguridad.

Un promedio de 14 a 16 horas es el tiempo en el que un operador que cruza por Santa Teresa realiza todo el ciclo; hacer fila y cruzar, cargar mercancía y regresar, cumplir con un proceso de revisiones en el cruce.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Más rápido, inclusive los del CBP ( Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) ayer (pasado miércoles) hable con uno y le dije que gracias, porque ellos están rápido”, expresó el operador Roberto Gómez.

“(El departamento de Seguridad Pública de Nuevo México) ellos no están revisando casi, nada más es aleatorio, al que le toca, el que no trae su engomado en el camión o así, pero ellos no están revisando al cien, yo creo revisan de todos los que cruzamos un 10 por ciento”, mencionó.

Juárez Continúan prolongados tiempos de espera en los puentes internacionales

Explicó que las autoridades piden un camión, lo meten al garaje para revisarlo y todos los demás canciones siguen circulando.

“Acá en Nuevo México es otro boleto, otro tipo de situación por eso está muy rápido, tanto los cargados como los vacíos”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Es más rápido el vacío, he llegado a las 6:00 o 7:00 de la mañana y para la 1:00 de la tarde ya estoy en Nuevo México, estamos haciendo en seis a siete horas y los que llegan a las 3:00 de la mañana, vacíos, están cruzando en una hora, son de los primeros que entran, en cuanto abre la puerta a las 6:00, en una hora o menos ya están del otro lado”, añadió.

Dio a conocer que los trailers cargados realizan un aproximado de 12 horas para cruzar por Jerónimo- Santa Teresa, más rápido que en el cruce de Zaragoza, donde están durando de un día para otro.

Nota publicada originalmente en El Heraldo de Juárez