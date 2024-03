Ordena gobernador de Texas arrestar a migrantes que crucen la frontera

Los cientos de migrantes que cruzaron de manera ilegal este jueves a territorio norteamericano en el Punto 36, podrían enfrentar cargos criminales.

Así lo publicó el Gobernador de Texas, Greg Abbott, en su cuenta oficial esta tarde, tras enterarse de lo ocurrido en los límites fronterizos.

FOTO: Héctor Tovar / El Heraldo de Juárez

Señaló que giró instrucciones al Departamento de Seguridad Pública para que arreste a todo migrante que participó en este ingreso violento a territorio norteamericano.

Además dijo que enfrentarán cargos por destrucción de propiedad y allanamiento, para que después sean procesados.

Agregó que se recuperó el control en el lugar y se redobló la instalación de alambrado de púas y malla ciclónica.

FOTO: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

Tras el incidente, personal del DPS y de la Guardia Nacional de Texas montaron un perímetro de vigilancia alrededor del Punto 36.

Esto debido a que aún había más migrantes en los límites del Río Bravo y seguían instalando improvisadas casas de campaña.

About the surge of illegal immigrants in El Paso:



The TX National Guard & Dept. of Public Safety quickly regained control & are redoubling the razor wire barriers.



DPS is instructed to arrest every illegal immigrant involved for criminal trespass & destruction of property. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 21, 2024

Lamentablemente siguen llegando migrantes a nuestra frontera provenientes del sur del país.

