Padres de familia en alerta ante presuntas amenazas de ataque a secundaria de Ciudad Juárez

Alumnos y padres de familia de la escuela secundaria estatal 8347 en Ciudad Juárez, denunciaron hace unos minutos que se recibieron amenazas a través de redes sociales donde le señalan que les van a hacer daño a los alumnos de dicho plantel ubicado enfrente de esta casa editora.

La directora del plantel se acercó a la puerta de la escuela luego de que algunos maestros le manifestaron que había una persona de medios de comunicación afuera y salió solamente para referir que "No entrevistas, no comentarios", y regresó al interior del plantel.

Foto: Ricardo González / El Heraldo de Juárez

Al tiempo que se recibieron las amenazas, empezaron a llegar padres de familia, quienes le manifestaron al prefecto de la escuela que iban a recoger a sus hijos.

"Qué raro que la directora no quiso declarar nada si ya lo publicaron en la página de la escuela, mi hijo me marcó después del receso y me dijo que muchos de sus hijos estaban inquietos y se querían ir a su casa", manifestó una madre de familia que hacía fila para llevarse a su hijo.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

El plantel educativo se ubica en el cruce de las calles Constitución y Galeana, sitio al que arribaron elementos de la policía municipal, así como de la Guardia Nacional y de la Agencia Estatal de Investigación.

Los oficiales de la SSPM permanecen en la zona de estacionamiento de un edificio abandonado que está frente a la escuela, en tanto los agentes de la Guardia Nacional toman nota del suceso.

Foto: Francisco Servín / El Heraldo de Juárez

Hay que recordar que 15 días atrás se registraron amenazas a los alumnos de la escuela secundaria federal número 1, luego de que varios estudiantes del plantel estuvieron en una fiesta de XVaños, festejo en el que asesinaron a 5 personas.

"No vamos a preguntar si se trata del mismo asunto, , dijo una de las mamás que estaba en la fila esperando a su hija.

