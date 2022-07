Padres de Familia quedan en la incertidumbre por cambios en la Educación Pública

Se oponen padres de familia en Ciudad Juárez a la educación del modelo de la Cuarta Transformación, donde se crea un sistema de adoctrinamiento que le permitirá reproducir el pensamiento de forma unilateral como factor de dominación similar a la política de Venezuela y Cuba.

Marcos Cruz, maestro y presidente de la Asociación de Padres de Familia, se pronunció ante el tema afirmando que los docentes y sociedad no están preparados para enfrentar los nuevos cambios.

Destacó que tiene información que el próximo ciclo escolar 2022-2023, iniciarán con temas de inclusión y autonomía en los libros de educación básica.

“Los libros de este próximo ciclo escolar, ya comienzan con los temas de la inclusión y autonomía del niño, de hecho, en trabajo social, se les va a preguntar a los niños: Cómo te sientes eres niña o niño, esto por orden de SEP Federal, cuando primero deberían enfocarse en que los niños vienen de una pandemia que los mantuvo encerrados dos años”, expresó el líder de la Asociación de Padres de Familia.

Respeto a la eliminación de aplicación de exámenes, el maestro Cruz, opinó que es importante que los educadores sepan cómo están los alumnos y la única manera de saberlo es con la evaluación y así detectar el porcentaje de la enseñanza.

Respecto a los temas de sexualidad, mencionó que hace dos años contemplaron el pin parental, una especie de amparo para evitar que los niños estuvieran presentes en ciertos temas, que sus padres consideraron no son aptos a su edad.

“Quieren hacer a los niños autónomos para que ellos tengan la decisión o el valor de pedir algo y nosotros como padres no podamos decir nada, la educación viene muy encaminada a ser diferente, les están metiendo mucho la palabra inclusión, México está inverso en tratados internacionales donde uno de los tratados dice que el desarrollo de un niño es en el seno natural conformado por un padre y una madre”, compartió Cruz.

El padre de familia cuestionó dónde están quedando los tratados internacionales para México y afirmó que desde su trinchera de asociación tienen voz y voto por lo que gestionarán en Cámara de Diputados y Senadores una solución a este tipo de educación.

“Nosotros los maestros estamos siendo adoctrinados, vamos a ver educación sexual, imaginen que yo como maestro de secundaria hable de un tema de sexualidad con una señorita de tercero y le cambie términos o forma de pensar, yo soy quien va a tener el problema y mis 29 años de servicio a la basura”, expresó el profesional de educación.

Para tratar los temas de inclusión y autonomía en niños, declaró que será un reto en el que los padres de los alumnos se tienen que involucrar, pues la única manera de contrarrestar la posible confusión en los niños es con la educación en casa.

“Creo yo que nuestros infantes y papás merecen un respeto, debe haber un compromiso muy fuerte con estos temas tanto para padres de familia como maestros y estemos preparados para esos temas, para mí es importante revalorar el núcleo familiar, ya se lo había comentado al presidente Municipal Cruz Pérez Cuellar y le dije familias fuertes, sociedades fuertes”, aclaró.

La inclusión dentro de la educación es un tema muy polémico y sobre todo los cambios en el lenguaje, sin embargo, para el representante de los padres de familia esto tampoco es lo ideal.

“La inclusión no se trata de hablar diferente o buscar un vocablo nuevo, la inclusión es que yo como maestro aprendiera a hablar con señas para atender un niño sordomudo o tener las herramientas para trabajar con un niño síndrome de Down es sí es inclusión, no cambiar el vocablo porque hay una ideología de género, la comunidad LGBT ha hecho un mar amento para cambiar términos y están dentro de la educación”, enjuició.

Pero añadió que considera que este tipo de educación les correspondería a los padres en casa, no a los maestros.

“Nosotros los maestros les damos las herramientas necesarias al alumno, para que pueda tener un buen desarrollo dentro de la sociedad, la escuela no educa sólo da formación educativa, en casa se educa, creo yo que como papás debemos ser bien sabios para educar a nuestros hijos”.

“Actualmente estamos bajo al Gracia, esto lo digo porque la mayoría del parlamento en Chihuahua es del PAN y no de Morena, este cambio de educación de 4T es sólo para influir en la ideología de los niños, el Gobierno Federal lo tienen que aprovechar porque están en la silla presidencial y por eso harán lo imposible para sostenerse ahí”, finalizó Marcos Cruz, presidente de la Asociación de Padres de Familia.