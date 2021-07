Pandemia no detuvo el turismo médico en Chihuahua

Pese a que la pandemia del Covid-19 continúa en la ciudad y en el estado, una de las áreas de la salud que no se ha detenido aún y con el cierre de fronteras es el turismo médico.

Lorenzo Soberanes, vicepresidente de Salud de la Canaco, comentó que esta acción continúa presentándose en la Ciudad, ya que a más de un año del inicio de la contingencia derivada por el coronavirus no se ha detenido.

“El turismo médico no ha disminuido, por el contrario hemos tenido una buena respuesta de la gente, evidentemente no hemos hecho mayores campañas porque todavía no sentimos la seguridad por el semáforo, porque hay incertidumbre a nivel federal y no se ha mejorado las metas en cuanto a vacunación”, aseguró.

Soberanes explicó que hasta el momento no existen campañas para atraer más el turismo médico, como se hacía en años atrás, esto por las condiciones en las que se vive en esta frontera el semáforo epidemiológico en relación a la pandemia del Covid-19.

“Todavía no es un buen momento derivado de que tenemos un descontrol muy fuerte a nivel de gobierno federal por la situación de la semaforización. El gobierno federal no ha querido emitir ningún semáforo porque según ellos estaban haciendo un análisis, pero la realidad es que la curva de contagios y la cantidad de muertes van en ascenso”, mencionó.

Ayer en un recorrido realizado por El Heraldo de Juárez, por los consultorios cercanos a los cruces internacionales, se logró constar como estaban llenos de diversas personas de El Paso, Texas que vienen a consulta médica.

Los más llenos eran consultorios de dentistas, los cuales están operando con los aforos de la semaforización correspondiente.

También los empleados de las farmacias genéricas que están cerca de estas zonas, dijeron que la mayoría de sus clientes son de El Paso, Texas, quienes vienen a surtir las recetas de sus medicamentos.