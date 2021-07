Papás intentan poner a sus hijos nombres cada vez más extraños

Elegir un nombre para los hijos pudiera parecer simple, pero hay padres que buscan ser ingeniosos, creativos y por su gusto eligen de algún personaje ya sea de caricatura, de película, de la historia, de algún equipo o inclusive hasta se lo inventan.

La oficial del Registro Civil Olvido Espelosin dio a conocer que anteriormente eran más estrictos con respecto a los nombres para los niños, ahora cuando son nombres poco comunes se pide que presenten su significado.

Destacó que el que no se permita poner cierto nombre es por el bien de los niños y la recomendación es que sean nombres con algún significado.

“La verdad no (tenemos una lista con nombres) pero cuando es un nombre del que tenemos dudas, se busca si haya algunos otros registros con ese nombre y les pedimos que ellos traigan el significado, para que no vaya a ser algo que le afecte al niño”, indicó la oficial del Registro Civil.

“Antes estábamos más estrictos con eso y ahora con eso de la pandemia, como nada más dejan los papeles y se van, de todos modos al menos aquí conmigo cuando hay algún nombre que pienso yo que le puede afectar al niño, si les pedimos que traigan impreso que significa para saber que no inventaron, luego les da por al sílaba del papá, de la mamá, de la abuelita, inventan nombre”, agregó.

Con respecto a algunos nombres poco comunes que hayan buscado poner los papas, la licenciada mencionó “ahorita he visto que el que se repite mucho es Mateo, como que está de moda, no se si habrá alguna novela con el nombre de Mateo”.

“No me ha tocado alguno (poco común) que ahorita recuerde, no (nada referente con el Covid), a veces de caricaturas, del nombre de superman, dije y ese de donde, que es de una caricatura, le dije no quien sabe donde lo están inventando esos nombres”, agregó.

“Nosotros les pedimos que sea un nombre propio y que tenga un significado, que ese significado no le afecte al niño”, enfatizó.

Nombres más solicitados; Sofia, Valentina, Regina, Victoria y Maria José y de niños, Sebastian, Mateo, Leonardo, Santiago y Emiliano.